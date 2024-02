Marc-André Lemaire, coprésident de L’Arsenal, Mélanie Jutras, vice-présidente aux opérations, et Louis-David Lemaire, aussi coprésident

L’Arsenal passe à l’offensive : le distributeur d’équipements et de camions de pompiers s’attaque à un nouveau marché. Avec sa filiale lancée à l’automne, l’entreprise de Drummondville vendra maintenant aussi des camions de collecte résiduelle, en plus de s’attaquer au marché des Maritimes.

Simon Lord Collaboration spéciale

Les cousins Lemaire – Louis-David et Marc-André – ont fait l’acquisition de L’Arsenal en juillet 2019. Si les propriétaires sont frileux à l’idée de dévoiler leur chiffre d’affaires ou la croissance qu’ils ont connue depuis le rachat, ils confient que les affaires ont été bonnes : alors que l’entreprise employait 45 personnes au moment de l’acquisition, son équipe est aujourd’hui passée à 65 employés.

Les solutions environnementales

Et l’avenir est, à leurs yeux, tout aussi prometteur puisqu’en novembre dernier, L’Arsenal a lancé une nouvelle division : L’Arsenal solutions environnementales et spécialisées.

Jusqu’ici, L’Arsenal vendait un large éventail d’équipements pour combattre les incendies. Des camions de pompiers Pierce aux tuyaux en passant par les appareils respiratoires, les casques et les habits de combat, l’entreprise vendait également les outils de désincarcération et des bateaux de sauvetage.

L’entreprise est notamment en train de compléter une commande de cinq camions de pompiers pour l’aéroport de Montréal et une autre de deux camions pour l’aéroport de Saint-Hubert.

« L’Arsenal fait aussi l’entretien et la réparation des habits de combat pour les pompiers, qui doivent être inspectés régulièrement. On en traite de 8000 à 9000 par année, y compris ceux des pompiers de Montréal et de Québec », explique Marc-André Lemaire, coprésident de l’entreprise.

Avec sa nouvelle division, toutefois, l’entreprise met maintenant le pied dans un autre marché, soit celui des véhicules de collecte résiduelle.

Une ambition brûlante

La nouvelle filiale fera la distribution et l’entretien de ce type de véhicule.

« Plus spécifiquement, nous vendrons les camions de marque McNeilus, qui sont dans le top 3 des meilleurs véhicules du genre en Amérique du Nord », évalue Marc-André Lemaire.

Avec cette filiale, les propriétaires veulent aussi fait leur entrée dans le marché des Maritimes, où ils s’attendent à devoir à moyen terme développer une présence terrain.

« Pour le moment, nos installations sont ici, à Drummondville, explique Marc-André Lemaire. Mais pour entretenir et réparer les camions, c’est mieux d’être plus près des clients. D’ici trois à cinq ans, on devra donc avoir des installations là-bas, parce qu’on veut devenir un pilier du marché. »

Quant à la croissance espérée en conséquence de ce nouveau projet, les propriétaires prévoient devoir engager de 5 à 15 nouveaux employés à moyen terme.

Pour ce qui est du chiffre d’affaires, on estime que cette nouvelle filiale nous amènera une croissance de 30 % sur un horizon de deux ans. Louis-David Lemaire, coprésident et copropriétaire de L’Arsenal

Si la distribution d’un nouveau type de véhicule amène son lot de défis, les copropriétaires sont convaincus d’avoir ce qu’il faut pour les relever.

« Avec notre filiale de camions de pompiers, on a développé une expertise dans les véhicules lourds, dit Louis-David Lemaire. On sait qu’on a toutes les compétences techniques pour réussir. L’ajout des camions de collecte prend donc tout son sens. »