Philanthropie Les fondations poussent à la roue

La pression monte dans le milieu philanthropique. Entre la situation économique difficile, les répercussions de la pandémie, les inégalités sociales et la pénurie de main-d’œuvre, les besoins se font de plus en plus criants. Le contexte actuel a néanmoins sensibilisé la population à l’impact des dons et incité les fondations à agir.