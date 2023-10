On en trouve dans les trains, les vélos et les bâtons de hockey… Les matériaux composites sont un peu partout. Faute de moyens pour les revaloriser, ils sont souvent voués à l’enfouissement à la fin de leur vie utile. Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) du cégep de Saint-Jérôme compte trouver une solution à ce problème.

Depuis 1989, le CDCQ se spécialise dans la recherche et le développement des matériaux composites thermodurcissables. « On a deux mandats : répondre aux besoins des entreprises et former une main-d’œuvre qualifiée », explique Janic Lauzon, directrice générale du centre.

Les composites thermodurcissables comme ceux en fibre de verre ou en fibre de carbone sont aussi durables que légers. « On peut faire des pièces aussi légères que l’aluminium et dont la garantie va jusqu’à 50 ans », souligne Janic Lauzon.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Janic Lauzon

Récupérer ces pièces n’est toutefois pas simple. Pour les fabriquer, on unit deux fibres distinctes en les imprégnant d’un additif, comme la résine polymère. « Une fois que cette réaction a eu lieu, le matériau ne se sépare plus », explique Janic Lauzon. Difficile, alors, de récupérer les différents composants de ces matériaux, même s’ils pourraient encore servir. C’est pourtant un défi que le CDCQ a choisi de relever.

Éviter l’enfouissement

Beaucoup de pièces en matériaux composites arrivent aujourd’hui à la fin de leur cycle de vie, signale Janic Lauzon. « Comme les composites sont surtout arrivés dans les années 1960, on arrive à une période où de plus en plus de pièces vont aller vers les sites d’enfouissement. »

C’est entre autres le cas des pales d’éoliennes, qui sont composées de fibre de verre et de fibre de carbone. Un nombre important de pales arrivent aujourd’hui à la fin de leur vie utile, et commencent déjà à s’accumuler dans les dépotoirs. Cette finalité est pourtant évitable.

Au cours des 10 dernières années, le CDCQ a développé des moyens d’extraire les fibres des matériaux composites. « On génère alors des fibres et de la résine usagées, et on leur donne une nouvelle vie », rapporte la directrice générale du CDCQ. Le centre a même démontré la faisabilité de cette méthode en construisant une jupe de train en fibre de carbone usagée pour Alstom Canada.

Une question de viabilité économique

Le CDCQ sait maintenant que concevoir de nouveaux matériaux à partir de fibres recyclées est possible. Son prochain défi ? Inciter les entreprises à investir dans des projets de valorisation. Car à ce jour, récupérer les composites usagés coûte plus cher que de les envoyer au dépotoir, relève Janic Lauzon.

Les coûts d’enfouissement au Québec, bien qu’ils soient à la hausse, ne sont pas suffisamment élevés pour rendre viable économiquement la transformation des pièces en fin de vie. Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ

Le CDCQ travaille actuellement sur une plateforme qui recenserait les différents gisements de matériaux composites en fin de vie utile. « Car personne ne va être intéressé à investir dans une usine si on ne connaît pas les volumes de ces matériaux », poursuit Janic Lauzon.

Dans sa mission de dévier les composites de l’enfouissement, le CDCQ travaille de près avec le Regroupement de l’industrie des composites du Québec (RICQ), qui rassemble une centaine d’entreprises du milieu. Le CDCQ et le RICQ se pencheront davantage sur cet enjeu le 8 novembre prochain, lors de leur colloque bisannuel. « La valorisation est une priorité tant pour l’industrie que pour la recherche, et on travaille là-dessus ensemble », assure Janic Lauzon.