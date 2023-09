Laval émerge des années de pandémie comme une destination incontournable pour le tourisme d’affaires dans la région métropolitaine. Propulsé par de nouveaux projets d’investissement, Laval se positionne comme chef de file des évènements professionnels. Survol.

Mia Bellemare Collaboration spéciale

Les chiffres de Tourisme Laval démontrent un progrès frappant pour l’année 2022 : augmentation de 85 % du nombre de touristes et dépenses touristiques enregistrant une hausse vertigineuse de 110 % par rapport à l’année précédente, la ville recevant 1,43 million de visiteurs. Au cours de la première moitié de 2022, la ville a accueilli 59 évènements d’affaires, une statistique qui a grimpé à 82 pour la même période en 2023. La PDG sortante de Tourisme Laval, Geneviève Roy, assure que la force du réseautage et du tourisme d’affaires continue de prendre de l’expansion, malgré les embûches économiques auxquelles notre société fait face, comme l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre.

Une nouvelle dynamique émerge, incarnée par le concept de bleasure, fusion de business et de pleasure, qui rejoint les attentes des gens d’affaires désireux d’intégrer les expériences de loisirs à leurs déplacements professionnels. Mme Roy souligne l’attrait de cette nouvelle tendance : « En 2023, l’ère du consommateur est au bien-être. » L’offre touristique évolue donc pour proposer des formules plus holistiques, répondant à un besoin croissant de diversification.

En marge de cette croissance, Tourisme Laval s’est engagé dans une initiative écologique novatrice, le « Fonds écoleader ». Ayant grossi la cohorte Écoleader, Tourisme Laval évalue l’impact environnemental de ses évènements en adoptant une approche du cycle de vie. En collaboration avec le Groupe AGECO, expert en la matière, ainsi que le Réseau des femmes en environnement et le Conseil québécois des évènements écoresponsables, cette démarche vise à améliorer le processus de prise de décision et à positionner Laval comme un chef de file dans l’organisation d’évènements écoresponsables.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Fier de cette lancée, le maire de Laval, Stéphane Boyer, insiste sur l’importance économique et sociale du tourisme d’affaires dans sa ville, qui correspondait au cours de la dernière année à plus de la moitié (53,9 %) de sa clientèle touristique. Il rappelle que l’expansion se reflète également dans des secteurs comme l’industrie des jeux vidéo, du tourisme d’agrément et des sciences de la vie, en particulier depuis l’arrivée dans la région de Moderna, la société américaine de biotechnologies. Un éventail de projets de développement d’infrastructures modernes renforce le statut de Laval comme destination de choix pour la clientèle en tourisme d’affaires.

Malgré l’essor du télétravail, les rencontres en personne, essentielles à l’esprit de groupe des organisations, ont gagné en importance. « La COVID-19 nous a démontré à quel point les rencontres et les réunions en présentiel étaient nécessaires », déclare Stéphane Boyer.

Alors que Laval continue de tracer sa voie, la ville se présente de plus en plus comme une destination indépendante de Montréal pour les voyageurs d’affaires. Avec une vision axée sur l’expérience, l’innovation et le bien-être, Laval prouve sa capacité à anticiper les besoins changeants des professionnels et à offrir un environnement propice à la croissance économique et à l’épanouissement personnel.