L’industrie du tourisme d’affaires amorce une nouvelle ère avec l’émergence des « évènements durables ». Dans un monde où la durabilité est devenue une préoccupation importante, l’industrie s’engage à adopter des pratiques écoresponsables sans renoncer à son dynamisme.

Mia Bellemare Collaboration spéciale

Selon Martin Soucy, PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, il est clair que le secteur touristique de l’après-pandémie restera fort différent de ce qu’il était auparavant. Il soulève un des éléments clés de cette transformation : la réduction de l’empreinte environnementale du tourisme, associée aux transports notamment. Cependant, même les évènements internationaux, nécessitant souvent des déplacements aériens énergivores, peuvent réduire leur impact environnemental une fois sur place en adhérant aux saines pratiques de l’industrie.

D’un autre côté, le train à grande fréquence (TGF), projet phare du moment, révolutionnera à coup sûr les déplacements interurbains durables.

Orchestré par VIA Rail et le gouvernement fédéral, le TGF relierait Toronto à Québec à une vitesse de 200 km/h, desservant au passage les villes de Montréal, Laval et Trois-Rivières. Martin Soucy se montre optimiste quant à l’impact positif du futur TGF sur la durabilité des évènements d’affaires : « Le train est un mode de déplacement durable qui aura l’occasion de déplacer une grande quantité de personnes sur des fréquences intéressantes, permettant aux touristes d’affaires de prioriser ce moyen de transport. »

Le président-directeur général est sûr que l’industrie du tourisme d’affaires québécoise est prête à se réinventer et à mettre en avant la durabilité : « Nous souhaitons devenir un leader en tourisme durable et responsable, appliquant cette ambition au tourisme d’affaires. » Cette volonté se matérialise par des actions tangibles, notamment lors du plus grand rassemblement d’affaires au Québec, Rendez-vous Canada, où l’ensemble des verres utilisés étaient recyclables et les produits consommés, locaux, stimulant du même coup l’économie de proximité.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Turner, directrice générale de Tourisme durable Québec

Les statistiques reflètent cet engagement croissant envers la durabilité. Geneviève Turner, directrice générale de Tourisme durable Québec, révèle que 72 % des entreprises de l’industrie touristique au Québec s’inscrivent dans le mouvement des évènements durables. Elle souligne la nécessité de normes plus claires et d’indicateurs communs pour évaluer l’écoresponsabilité de chaque évènement d’affaires, et milite en ce sens.

Les autorités municipales contribuent également à cet élan vers la durabilité. Le maire de Laval, Stéphane Boyer, évoque les mesures écologiques majeures prises par sa ville, notamment l’augmentation de l’offre de transports en commun, l’adoption d’un plan climat de 276 millions de dollars sur une période de cinq ans pour convertir l’entièreté des bâtiments municipaux à l’énergie durable et l’instauration de nouvelles mesures d’écofiscalité sur le territoire lavallois.

L’industrie du tourisme d’affaires au Québec se prépare donc à une révolution verte. À mesure que les initiatives durables se multiplient, que les normes se renforcent et que les collaborations écoresponsables se développent, l’industrie se positionne non seulement pour croître, mais aussi pour être un acteur clé dans la protection de l’environnement. Dans un monde en constante évolution, le Québec montre la voie en matière d’évènements durables et écoresponsables.