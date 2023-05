Les technologies propres, la finance durable, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en gestion : l’économie verte inclut de nombreux éléments. Les universités et écoles de gestion offrent de plus en plus de programmes qui touchent au développement durable des organisations pour mieux prendre part au mouvement vert. Survol.

Maîtrise en management et développement durable

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE HEC Montréal

La maîtrise en management et développement durable de HEC Montréal a été créée pour les personnes qui souhaitent s’investir dans la transformation des organisations pour les rendre plus durables. Le programme est ancré dans la pratique et il mise sur la collaboration et les échanges. Il offre notamment des cours en économie circulaire, en responsabilité sociale des entreprises, en finance durable, de même que dans le domaine de la réglementation et des enjeux en énergie. La maîtrise est offerte à temps plein et à temps partiel, de jour et de soir. Il est aussi possible de commencer cette formation par un microprogramme en gestion et développement, puis de continuer vers le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), puis vers la maîtrise.

Microprogramme en gestion et environnement

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE L’Université du Québec à Montréal

L’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a créé récemment un microprogramme en gestion et environnement. Au premier cycle, il permet aux personnes d’acquérir des connaissances sur les liens entre les grands enjeux environnementaux et la gestion. Ainsi, ces personnes pourront mieux prendre en compte ces réalités lorsqu’elles devront prendre des décisions dans leur organisation. Le programme de 12 crédits comprend quatre cours de niveau introductif : Responsabilité sociale des entreprises, Écologie, économie et environnement, Approche par cycle de vie et Développement durable. Le programme se fait à temps partiel.

Certificat en développement durable

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL L’Université Laval

Le certificat en développement durable créé par l’Université Laval et offert à distance permet de développer des compétences pour bien comprendre ce défi qui est à la fois social, économique et environnemental. Le programme multidisciplinaire offre des cours notamment en géographie, en administration, en sciences sociales, en génie et en droit. Il permet de développer son sens critique et une connaissance pratique des principaux outils de mesure du développement durable. Le certificat permet aussi de réaliser un projet d’intervention dirigé ou un stage pratique pour appliquer les principes du développement durable. Il est offert à temps plein et à temps partiel.

DESS en gestion de l’environnement

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE L’Université de Sherbrooke

Le diplôme d’études supérieures spécialisées de deuxième cycle en gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke est un programme interdisciplinaire qui vise à développer chez les professionnels des compétences en gestion de l’environnement ou en développement durable. Ainsi, ils pourront contribuer à mettre en œuvre de saines pratiques de gestion et influencer les actions de manière à instaurer des changements durables au sein des différentes organisations. Plus concrètement, le programme apprend aux étudiants à poser un diagnostic sur une situation en lien avec des enjeux de développement durable, à prendre position, à concevoir un plan d’intervention en vue d’instaurer des changements et à gérer des projets. Le tout, en travaillant avec les membres d’une équipe multidisciplinaire et différents intervenants.