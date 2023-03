Ça y est, vous êtes prêt à mettre le pied dans le marché immobilier. Avant de passer de nombreuses heures sur Centris et les autres sites de vente, mieux vaut penser à votre hypothèque. Comment obtenir le produit qui conviendra vraiment à vos besoins ? Voici cinq commandements pour mener à bien la négociation.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Prenez-vous à l’avance

Le courtier hypothécaire Nicolas Ouimet et le vice-président, spécialistes hypothécaires, chez BMO Groupe financier Jean-Michel Klinkow sont d’accord : la première chose à faire pour mener à bien la négociation de votre première hypothèque est de vous prendre à l’avance. « Il y a beaucoup de volatilité sur le marché actuellement. En se prenant d’avance, on garantit notre prêt pour les mois à venir », souligne Nicolas Ouimet. En obtenant une préqualification hypothécaire, votre taux et les modalités de votre prêt seront assurés pour les quatre à six prochains mois, ce qui vous met à l’abri d’une autre potentielle hausse des taux d’intérêt.

Magasinez et comparez

Ne vous contentez pas d’aller voir votre institution financière actuelle pour obtenir votre prêt hypothécaire, car une autre institution offre peut-être un produit qui correspond davantage à vos besoins. Nicolas Ouimet suggère de faire un échantillonnage d’au moins deux ou trois banques… ou de faire affaire avec un courtier, dont le rôle est d’effectuer ce travail à votre place. « Je prêche pour ma paroisse, mais comme courtier hypothécaire, j’ai accès à la majorité des grandes banques et j’ai accès à tous mes prêteurs virtuels. Avec mes clients, on peut vraiment faire un tour d’horizon », dit-il. De son côté, M. Klinkow affirme que la fidélité d’un client à sa banque peut être récompensée.

Ne pensez pas juste au taux d’intérêt

Bien sûr, le taux d’intérêt est un élément important à prendre en considération lors de la négociation de votre première hypothèque. Cependant, même si vous avez une cote de crédit impeccable, vous ne pourrez pas le négocier significativement à la baisse. « Il n’y a pas de miracle. Tous les prêteurs ont à peu près les mêmes taux à plus ou moins 0,1 % », affirme M. Ouimet. Pensez donc à regarder les autres aspects de votre prêt, dont le terme. Est-ce que le traditionnel et populaire taux fixe cinq ans est pour vous ? M. Klinkow souligne que « plus de la moitié des hypothèques ne se rendent pas au terme ». Cela peut coûter cher. Prenez le temps d’analyser vos besoins actuels et futurs afin de trouver le terme qui vous convient vraiment.

Ne négligez pas les caractéristiques du prêt

Une hypothèque ne se résume pas à un taux et à un terme. Plusieurs caractéristiques viennent en modifier les paramètres. Parmi celles-ci : l’option de remboursement anticipé, l’accès à l’argent accumulé en cas de besoin, la possibilité d’ajouter une personne ou de transférer l’hypothèque, les pénalités en cas de non-paiement, etc. Tous ces points doivent être pris en considération lors de la négociation. « Certaines banques virtuelles peuvent avoir des offres alléchantes, mais si tu manques un paiement, tu peux avoir des pénalités très sévères », souligne Jean-Michel Klinkow.

Suivez les promotions

Remises en argent, paiement des frais de notaire… À cette période-ci de l’année, la plupart des grandes institutions financières sont en mode séduction et proposent différentes promotions autour des prêts hypothécaires. N’hésitez pas à poser des questions sur la promotion offerte, notamment en ce qui a trait à son remboursement dans le cas où vous « briseriez » votre hypothèque avant terme. « En général, la promotion d’une remise en argent, si ça n’a vraiment pas de lien avec ton taux d’intérêt, c’est une bonne offre », précise Nicolas Ouimet.