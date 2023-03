Remplacer le plastique par l’aluminium dans la fabrication des automobiles ? Cet objectif a longtemps été limité par la difficulté de donner une grande variété de formes au métal. À Sherbrooke, Verbom a relevé le défi et fournit désormais de grands noms de l’industrie automobile grâce à un savoir-faire unique.

Cela fait plus de 10 ans que l’entreprise Verbom s’est tournée vers le thermoformage à haute vitesse. Ce procédé exclusif permet à l’entreprise de Sherbrooke de chauffer une plaque d’aluminium jusqu’à la rendre aussi malléable que possible. Quand elle est placée sur un moule, une pression d’air vient alors lui donner la forme voulue. Un procédé de refroidissement permet ensuite de figer la forme de la pièce en aluminium. « On obtient des formes impossibles à avoir par estampage conventionnel », souligne Alexandre Gosselin, PDG de Verbom, qui emploie 300 personnes dans trois usines à Sherbrooke et à Valcourt.

En effet, le mode classique de formage de l’aluminium se fait à froid, mais cela limite les possibilités, car le métal a une moindre capacité à prendre la déformation, précise le dirigeant de Verbom. « Notre procédé de thermoformage va chercher le maximum des capacités de l’aluminium pour l’étirer et lui donner une forme attirante pour l’industrie automobile, explique Alexandre Gosselin. Les formes peuvent avoir des courbures six à huit fois plus serrées qu’un rayon de courbure en mode conventionnel. »

L’objectif de Verbom est d’offrir une solution de rechange aux pièces en plastique. « Nous arrivons à faire des courbes et des panneaux d’aluminium avec des formes que seul le plastique pouvait proposer », se réjouit Alexandre Gosselin, en soulignant la possibilité de recycler les pièces en aluminium, contrairement au plastique.

Bombardier, Prévost, Tesla…

Dès le début des années 2010, ce sont des commandes de clients québécois qui ont permis à Verbom de déployer son savoir-faire et de le perfectionner. Bombardier Transport lui commande les wagons destinés à la Société de transport de Montréal, alors que Prévost lui confie la confection de pièces pour ses autocars.

L’innovation de Verbom suscite rapidement l’intérêt de Tesla. « Ils sont venus, ils ont cru en nous, et ils ont investi des sommes importantes avec nous », salue Alexandre Gosselin. Le constructeur automobile voit la possibilité de pousser au maximum l’aérodynamisme de son Model X tout en bénéficiant de la légèreté de l’aluminium.

Tesla est venu nous voir parce que nous sommes les seuls au monde à offrir cette possibilité. Alexandre Gosselin, PDG de Verbom

Cela fait maintenant 10 ans que l’entreprise estrienne produit pour Tesla, en bénéficiant à la fois de ses propres brevets et de l’exclusivité de brevets appartenant au constructeur automobile. À présent, elle fournit également le constructeur Rivian, et elle travaille sur des projets de pièces de carrosserie de bateau dans l’industrie nautique.

Coup de pouce

Selon le PDG de Verbom, la réussite de l’entreprise s’appuie sur la vision et la détermination qui s’expriment depuis le début des années 2010. Verbom a aussi pu compter sur le partenariat de recherche avec l’Université de Sherbrooke, un atout sur lequel elle mise pour atteindre son prochain objectif : passer du marché de niche à la production de grands volumes. « L’Université de Sherbrooke nous donne accès à ses professeurs et à ses étudiants au doctorat qui repoussent nos limites plus loin en matière d’efficacité et de rapidité de notre procédé », explique Alexandre Gosselin.

L’avancée de ces travaux permet à l’entreprise sherbrookoise de travailler étroitement avec les plus grands acteurs de l’automobile... et d’entrevoir de belles perspectives. « Nous avons beaucoup de projets ! », se félicite le PDG de Verbom.