Les entrepreneurs sont bousculés de toutes parts en ces temps incertains où la concurrence est féroce et où on s’arrache les talents. Mais des entreprises réussissent à sortir du lot, et le gouvernement du Québec les récompense chaque année par les prix Performance Québec. Comment les gagnants se distinguent-ils des autres ?

Alors que les PME québécoises sentent une grande pression pour s’automatiser ou se robotiser, certaines ont des tâches trop variées pour pouvoir les faire exécuter par des machines. C’est le cas de CMP, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits métalliques entre autres dans les domaines du transport, de la distribution et des équipements médicaux, qui a remporté un prix Performance Québec cette année.

« Nous avons fait beaucoup d’efforts pour automatiser certaines tâches, mais lorsque ce n’est pas possible, nous fournissons à nos employés des outils connectés qui les accompagnent et assurent un contrôle de la qualité des opérations manufacturières », explique Alain Prévost, vice-président, amélioration continue et qualité chez CMP.

L’entreprise fabrique une gamme variée de produits, et de nouveaux s’ajoutent constamment.

« C’est impossible pour un humain de se souvenir exactement comment fabriquer chaque produit, indique Alain Prévost. Nos postes de travail sont donc équipés d’instructions visuelles. Ce mode copilote permet d’éviter que tout repose sur la mémoire du travailleur. »

CMP n’a toutefois pas trouvé sur le marché les outils qui répondaient parfaitement à ses besoins. Elle les a donc fabriqués en démarrant la société de logiciels VKS en 2011. « Nous vendons nos solutions à d’autres entreprises », ajoute le vice-président de CMP, qui a près de 400 employés au Québec et 200 à New York.

Aux yeux de Maysa Habelrih, directrice générale du Mouvement québécois de la qualité, qui organise les prix Performance Québec, il est évident que les entreprises lauréates ont toutes en commun le courage et la persévérance.

Les entreprises décident de combattre le statu quo, se remettent constamment en question, innovent, et c’est ainsi qu’elles arrivent à se démarquer. Le changement ne leur fait pas peur. Maysa Habelrih, directrice générale du Mouvement québécois de la qualité

Les entreprises gagnantes ont aussi en commun d’avoir instauré de bonnes pratiques de gestion, avec des tableaux de bord et des processus robustes. « Cela se traduit par des résultats positifs sur leur performance », ajoute Maysa Habelrih.

Par exemple, CMP a instauré des outils de gestion pour suivre la production au quotidien. « Les superviseurs et les chefs d’équipe de la production font leur tournée quotidienne avec leur tablette et consignent leurs observations dans une application, par exemple en matière de qualité et de propreté, explique Alain Prévost. C’est plus facile ensuite de suivre l’état de la situation et de faire des gestes pour réaliser une amélioration continue. »

Les entreprises ne peuvent pas faire autrement que d'aller vers l'automatisation et la robotisation, notamment avec la pénurie de main-d'œuvre qui frappe fort.

CMP se spécialise dans la fabrication de produits métalliques entre autres dans les domaines du transport, de la distribution et des équipements médicaux.

CMP a instauré des outils de gestion pour suivre la production au quotidien.

Contrer la pénurie de main-d’œuvre

Alors que le Québec accuse un retard en matière d’automatisation et de robotisation, Sylvie St-Onge, professeure titulaire au département de management de HEC Montréal, est d’avis que les entreprises ne peuvent pas faire autrement que d’aller en ce sens, notamment avec la pénurie de main-d’œuvre qui frappe fort. De plus, elles doivent gérer le travail hybride pour les employés de bureau. « Gérer les gens dans ce contexte est un grand défi, constate-t-elle. Le travail à distance peut affecter les valeurs véhiculées dans l’entreprise et l’engagement des employés. »

La pandémie a changé bien des choses et on ne reviendra pas en arrière. Il faut donc embrasser le changement et trouver des solutions. Sylvie St-Onge, professeure titulaire au département de management de HEC Montréal

Par exemple, en réaménageant le lieu de travail. « Il est important d’avoir des espaces ouverts conviviaux qui favorisent les échanges, parce que tant qu’à se déplacer, on ne veut pas que chaque employé soit enfermé dans son bureau, explique-t-elle. Mais il faut aussi prévoir des espaces qu’on peut réserver si on a besoin de concentration. »

Chez CMP, plusieurs petits gestes sont faits pour montrer aux employés qu’ils sont importants et pour favoriser un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Par exemple, CMP a toujours maintenu pendant la pandémie un service minimum à la cafétéria, alors que plusieurs entreprises ont simplement cessé d’offrir ce genre de services. « D’ailleurs, notre taux de roulement a baissé pendant la COVID », affirme Alain Prévost en soulignant que l’entreprise a une croissance d’un peu plus de 20 % par année depuis 2018.

L’entreprise vient aussi de mettre sur pied un plan de participation au régime de retraite des employés.

« Les entreprises lauréates des prix Performance Québec réussissent à instaurer une culture d’entreprise inclusive, mobilisatrice, où il y a beaucoup de reconnaissance des employés, parce que c’est ce qui les fidélise alors que la pénurie de main-d’œuvre est un grand enjeu actuellement, affirme Maysa Habelrih. Et surtout, les entreprises doivent toujours continuer à évoluer, à s’ajuster. L’amélioration est une boucle infinie. »