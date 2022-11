Le Grand Time hôtel à Laval a ouvert ses portes à l’été 2021, près du Centropolis. L’hôtel s’adresse à une clientèle d’affaires haut de gamme et se spécialise dans les petites et moyennes réunions.

Durement touché durant la pandémie, le tourisme d’affaires a repris de la vigueur cette année à Laval. La crise a toutefois été une occasion pour Laval économique et Tourisme Laval de repenser la façon d’accueillir ce type de visiteurs. Est né de cette réflexion le projet L2L. Explications.

Julie Roy Collaboration spéciale

Le but du projet

L2L signifie « de leader à leader ». L’objectif est de susciter l’engagement envers le tourisme d’affaires de bâtisseurs lavallois qui œuvrent dans différents créneaux comme l’agroalimentaire, la robotisation, les technologies de la santé, le transport, le plastique, etc.

À plus long terme

Les réunions d’affaires sont légion sur le territoire lavallois. Souvent, ce type de rencontre était organisé de façon informelle sans être structuré. L2L veut y apporter une structure et un accompagnement. Son souhait est également d’attirer ou carrément de créer des évènements orientés vers des secteurs particuliers. « On change les façons de faire. On ne s’en remet plus uniquement à des associations ou autres pour la tenue d’activités. Ce que l’on souhaite, c’est que ce soit nos bâtisseurs qui servent de tête d’affiche pour créer un écosystème de relations d’affaires. On veut qu’ils invitent des gens de leur réseau et que cela fasse rayonner la communauté », explique Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le Sheraton Laval est une autre destination prisée par la clientèle d’affaires.

De 10 à 20 évènements de plus

Pour les aider à mettre Laval à l’avant de la scène, que ce soit en ouvrant leurs infrastructures aux visiteurs ou en organisant une rencontre de A à Z, L2L a embauché une ressource vouée au projet. En ce moment, trois ambassadeurs ont été confirmés. « On a une belle liste d’ambassadeurs en devenir », souligne Geneviève Roy. L2L espère ajouter entre 10 et 20 réunions, congrès et autres évènements en association avec ces leaders. « En ce moment, c’est un peu la folie après la pandémie pour nos fournisseurs qui louent des salles pour les réunions et congrès. Nous avons tout de même 300 000 pieds carrés de location à offrir. Il faut voir à long terme parce que les évènements se planifient longtemps d’avance », estime la directrice générale de Tourisme Laval.

Lumen, première ambassadrice

Lumen, un distributeur d’équipements électriques et d’automatisation, a accepté de monter dans le train du L2L. L’entreprise deviendra le 23 novembre sa première tête d’affiche. « Nous allons recevoir, lors d’un évènement privé portant sur la transformation numérique, une centaine de personnes. Même si nous avions prévu cette activité avant la création de L2L, c’est un plaisir de se joindre à eux parce que l’aide qu’on nous apporte pour l’organisation est démentielle », explique Luc Poirier, directeur du développement des comptes majeurs industriels. Le dirigeant voit dans L2L un lien direct avec son mandat. « Mon travail chez Lumen est de guider les gens d’affaires vers le futur qui sera sans aucun doute associé à l’écoresponsabilité. L’association avec L2L est gagnante parce que cela m’aide à atteindre mon objectif, soit de faire comprendre à nos partenaires vers où le futur nous conduit », explique Luc Poirier.