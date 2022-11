Les PME qui désirent innover ne sont pas à court d’options si elles ont besoin d’argent pour faire avancer leurs projets : une foule de programmes existent pour les soutenir financièrement dans leur aventure. En voici quatre qui sont aussi utiles que populaires.

Simon Lord Collaboration spéciale

Productivité innovation

À travers son programme Productivité innovation, Investissement Québec offre des prêts à terme pour financer des projets innovants visant à augmenter la productivité des entreprises. Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’équipements ou de l’intégration des technologies de l’information. Le financement, qui est d’un minimum de 50 000 $, peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts du projet. Le programme, qui a une cible de financement de 2,4 milliards sur quatre ans, prévoit aussi un moratoire de remboursement du capital allant jusqu’à 48 mois, précise Benoit Labbé, directeur principal des partenariats et écosystèmes au Conseil de l’innovation du Québec. « Ça, c’est avantageux, parce que l’innovation requiert souvent des investissements importants, sauf que les fruits n’arrivent pas nécessairement au premier jour du projet. »

Innovation

Mis sur pied par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le programme Innovation vise à favoriser la réalisation de projets tels que le développement ou l’amélioration d’un produit ou d’un procédé, de l’étape de la planification jusqu’à celle de la vitrine technologique. « Ici, on est moins dans une démarche d’adoption d’une technologie, et davantage dans la recherche, le développement et la commercialisation », explique Benoit Labbé. L’aide financière prend la forme d’une « contribution non remboursable » équivalente à 30 % à 50 % des dépenses réalisées dans le cadre du projet. « C’est un programme vers lequel on dirige de nombreuses entreprises », note Benoit Labbé.

Aide à l’entrepreneuriat

Le programme d’aide à l’entrepreneuriat du MEI a des objectifs relativement larges : comme son nom l’indique, il vise à développer et soutenir l’entrepreneuriat. Celui-ci peut être bien utile pour les entreprises innovantes, témoigne Benoit Labbé. Car parmi les trois volets du programme, on en trouve un, le troisième, qui a pour but d’offrir spécifiquement du soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. « C’est à travers ce volet-là que l’on va retrouver les bons d’incubation », explique Benoit Labbé. Il s’agit d’une contribution financière pouvant aller jusqu’à 60 000 $ par entreprise. « Ça a un fort succès auprès des entrepreneurs. »

Crédits d’impôt

Les entreprises québécoises ayant des projets d’innovation peuvent bénéficier d’un bon nombre de crédits d’impôt, note Benoit Labbé. Le crédit pour investissement et innovation, par exemple, est de l’ordre de 20 % à 40 % et s’applique dans le cas d’une entreprise qui a engagé des frais pour l’acquisition d’un « bien déterminé », comme du matériel de fabrication et de transformation ou encore du matériel électronique de traitement de l’information. « Il y a aussi des congés qui sont offerts pour la commercialisation de propriété intellectuelle, dit Benoit Labbé. Ce sont toutes des initiatives bien accueillies par les PME. »