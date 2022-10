Le monde universitaire est en effervescence un peu partout dans la province pour répondre aux nouveaux besoins de la population. Voici trois exemples de programmes créés récemment à l’extérieur de la région de Montréal, mais qui peuvent se faire complètement à distance ou en partie.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Pédagogie en ligne

La réalité des enseignants a bien changé avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Si personne ne souhaite que l’école se fasse maintenant à distance, il n’en demeure pas moins que cette expérience a montré que le numérique peut être mis au service de l’apprentissage afin de répondre à des enjeux émergents. C’est pour cette raison que le microprogramme de 2e cycle d’intervention et de leadership pédago-numérique en contextes éducatifs a été lancé par l’Université de Sherbrooke. Il permet de planifier et de mettre en œuvre des projets basés sur les besoins et les problématiques rencontrées dans les milieux scolaires. Il s’adresse autant aux personnes qui terminent leur baccalauréat en enseignement qu’à celles qui sont déjà en emploi dans les écoles ou qui développent du matériel pédagogique. Le microprogramme de 15 crédits se réalise à temps partiel, complètement en ligne. Il prévoit un mélange d’activités d’apprentissage synchrones (classe virtuelle) et asynchrones (travail individuel et en équipe).

Cinéma et culture numérique

Explorer les études et les pratiques à partir du début du cinéma jusqu’au numérique : voici ce que propose le baccalauréat en cinéma et culture numérique nouvellement créé par l’Université Laval. Les étudiants se penchent aussi sur les possibilités et les implications de la culture numérique dans la création moderne. En alliant théorie et pratique, le programme permet d’acquérir des compétences pour travailler dans le domaine de la création, notamment en réalisation, scénarisation, montage et effets spéciaux, ou encore, dans le domaine de l’analyse du cinéma pour évoluer par exemple dans le monde du journalisme ou des organismes culturels. Le programme peut être réalisé à temps complet ou partiel et certains cours peuvent être faits à distance.

Éthique pour les gestionnaires

Deux nouveaux programmes courts — un de 9 crédits et un de 15 — en éthique pour les gestionnaires ont été créés récemment par l’Université du Québec à Rimouski. Comme les gestionnaires de niveau intermédiaire dans les organisations doivent aussi souvent continuer à pratiquer leur profession, les programmes touchent à la fois à l’éthique organisationnelle et à l’éthique professionnelle. Les programmes abordent donc les fondements des valeurs et de l’éthique, la prise de décisions responsables dans un contexte organisationnel et les responsabilités des organisations à travers des situations qu’on trouve en entreprise. Les étudiantes et les étudiants peuvent donc acquérir les compétences nécessaires pour réaliser un diagnostic éthique qui tient la route et pour exercer un leadership éthique. Ces deux programmes courts mènent à une attestation d’études en éthique pour gestionnaires. Ils font partie du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et de la maîtrise en éthique. Ils peuvent se faire à distance ou en mode hybride.