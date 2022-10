Il y a seulement deux universités anglophones à Montréal, mais elles créent régulièrement de nouveaux cours et programmes pour s’adapter aux changements dans la société. Voici trois nouveautés récentes.

Martine Letarte Collaboration spéciale

L’éducation dans des contextes mondiaux

Elle est terminée, l’époque où on allait à l’école, on obtenait son diplôme et on avait fini de se former. Avec la complexité du monde actuel qui est en constante évolution, les besoins de formation et de perfectionnement sont partout dans la société. C’est pour cette raison que l’Université McGill a créé le baccalauréat en éducation dans des contextes mondiaux. Les cours sont notamment dans les domaines de la justice sociale, de la communication, du changement, ainsi qu’en conception et en évaluation de programme. Pour aligner le baccalauréat avec ses objectifs de carrière, il est possible de choisir une mineure en psychologie de l’éducation, en développement international ou en gestion. Il faut savoir toutefois que le programme ne mène pas au brevet d’enseignement. Il permet plutôt de faire carrière par exemple comme responsable de la formation en entreprise, travailleur humanitaire à l’étranger ou consultant en apprentissage. Combinant la théorie et la pratique, le programme comprend un stage local ou international.

Scénarisation et production cinématographique

Pour répondre aux besoins urgents de l’industrie, l’Université Concordia a créé l’an dernier un microprogramme en scénarisation et production cinématographique. Cette année, il sera aussi offert en français, étant donné que la majorité des besoins à combler se trouvent du côté francophone. Ce sont des scénaristes et des cinéastes professionnels qui enseignent l’essence de leur travail dans des séminaires réalisés en petits groupes. Le microprogramme aborde aussi les éléments essentiels du travail de producteur, du choix d’un projet de film jusqu’à sa mise en œuvre, sans oublier la recherche de financement et la distribution. Les cours se donnent en ligne les soirs de semaine et les fins de semaine pour pouvoir être suivis par des gens qui sont déjà sur le marché du travail et qui souhaitent se diriger maintenant vers l’industrie du cinéma. Pour être accepté dans le microprogramme, il suffit de se démarquer par sa lettre d’intention.

Climat : la crise et les gestes à faire

Le nouveau cours Climate Crisis and Climate Actions est maintenant offert à l’Université McGill. Il permet d’apprendre de gens qui ont un large spectre de connaissances et d’expérience dans le domaine de la crise climatique, des données quantitatives sur le climat aux savoirs autochtones en passant par les modèles socioéconomiques. En plus d’expliquer les grands éléments au cœur de la crise climatique, le cours présente des actions qui ont lieu actuellement pour lutter contre la crise et des solutions potentielles. L’objectif est d’acquérir des compétences pour engager les étudiantes et les étudiants personnellement et collectivement dans la lutte contre la crise climatique, ce qui implique une capacité à travailler en collaboration avec des gens de différentes disciplines. Parmi les invités dans le cours, on compte notamment Ken Dryden, ancien joueur du Canadien de Montréal et ancien ministre fédéral libéral.