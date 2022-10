De nombreux évènements s’adressant aux entrepreneurs et plus précisément aux PME se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

La Presse

Banque de développement du Canada

Le pouvoir des données est de plus en plus puissant ! Elles éclairent les décisions des dirigeants d’entreprise. Deux économistes de renom, Stephen Tapp, économiste en chef à la Chambre de commerce du Canada, et Pierre Cléroux, vice-président à la recherche et économiste en chef à BDC, présentent leurs points de vue. Des propriétaires de petites entreprises feront aussi part de leur propre expérience.

Laval économique

Innover, c’est aussi adopter des pratiques d’entreprise novatrices, comme la protection contre la cybercriminalité. Les risques d’intrusion et la production de données connaissent une forte progression, notamment en raison des technologies intelligentes et de l’interconnexion de différents réseaux. L’importance de développer une stratégie efficace de protection des systèmes et des données devient donc un facteur clé de gestion de risques et une obligation pour les PME.

PME Montréal

De l’idée au lancement d’entreprise. Que ce soit pour vous orienter lors de la phase exploratoire, pour valider une idée d’affaires ou pour trouver des outils et ressources, PME Montréal offre des séances d’information sur le démarrage d’entreprise. Au menu : tour d’horizon des aides et du soutien offerts, les bonnes questions à se poser avant de faire le grand saut et les essentiels pour valider son idée ou son projet d’affaires.

Salon Stratégies PME

La 10e présentation du salon Stratégies PME se tiendra les 17 et 18 novembre au Palais des congrès de Montréal et accueillera plus de 400 experts qui offriront des conseils aux dirigeants de PME. L’évènement offre également 130 conférences.

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

La CCMM offre une formation complète en ligne sur l’art du réseautage et le développement d’un réseau d’affaires efficace. Parce que innovation rime aussi avec nouvelles pratiques. Cette activité s’adresse aux dirigeants et membres de la direction de PME, gestionnaires, responsables des ventes et du développement des affaires et à tout professionnel souhaitant créer ou multiplier des occasions d’affaires.

Chambre de commerce de l’est de Montréal

Qui dit démarrage d’entreprise dit aussi développement des affaires. La Chambre de commerce de l’est de Montréal offre une séance de réseautage, une occasion de présenter votre organisation aux membres du réseau et d’établir de nouvelles relations d’affaires.