De nombreux évènements s’adressant aux entrepreneurs et plus précisément aux PME se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME. — La Presse

PME Montréal

De l’idée au lancement d’entreprise. Que ce soit pour vous orienter lors de la phase exploratoire, pour valider une idée d’affaires ou pour trouver des outils et ressources, PME Montréal offre des séances d’information sur le démarrage d’entreprise. Au menu : tour d’horizon des aides et du soutien offerts, les bonnes questions à se poser avant de faire le grand saut et les essentiels pour valider son idée ou son projet d’affaires.

Laval économique

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les PME. Ils permettent notamment d’obtenir une bonne visibilité et une interaction efficace avec la clientèle. Mais faut-il être présent sur toutes les plateformes existantes ? Cette séance d’information se penche sur le ciblage efficace des plateformes, la gestion des campagnes, mais aussi des ressources humaines et financières.

Banque de développement du Canada

La Banque de développement du Canada (BDC) organise du 16 au 22 octobre sa 43e semaine de la PME BDC. On y présente, entre autres, le webinaire Comment réussir dans l’économie d’aujourd’hui : une feuille de route pour les PME qui présentera la plus récente recherche de BDC sur les façons de rendre les entreprises plus rentables, plus résilientes et plus concurrentielles.

Salon Stratégies PME

La 10e présentation du salon Stratégies PME se tiendra les 17 et 18 novembre au Palais des congrès de Montréal et accueillera plus de 400 experts qui offriront des conseils aux dirigeants de PME. L’évènement offre également 130 conférences.

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Faire un exposé de vente virtuel pour gagner de nouveaux clients potentiels n’est pas toujours de tout repos. La CCMM propose les 13 et 18 octobre une formation proposant échanges, coaching et conseils d’expert sur l’art de communiquer et de vous vendre. Cet atelier interactif cible les équipes de vente, mais aussi les dirigeants d’entreprise afin de les outiller pour améliorer les résultats de leurs rencontres d’affaires.

Chambre de commerce de l’est de Montréal

Qui dit démarrage d’entreprise dit aussi beaucoup d’apprentissage en perspective. La Chambre de commerce de l’est de Montréal offre une séance d’initiation au réseautage durant laquelle son équipe d’experts au développement des affaires offrira trucs et astuces pour optimiser des évènements de réseautage.