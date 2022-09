Envie de sortir des sentiers battus et de faire une réunion dans un lieu qui sort de l’ordinaire ? La province regorge d’offres de services en ce sens. Voici trois suggestions d’endroits différents.

Julie Roy Collaboration spéciale

Embarquer dans le Train de Charlevoix

Pour impressionner la galerie et offrir à vos invités une vue sur un paysage à couper le souffle, Train Charlevoix vous invite à noliser l’un de ses trois trains pour vos activités. Dès le début de mai jusqu’au mois de décembre, il est possible d’y faire monter jusqu’à 120 personnes par train. Propriétaire des rails sur lesquels elle circule, l’entreprise dispose de sept gares où il est possible de s’arrêter, et ce, de Québec à La Malbaie. Le catalogue des options est large, puisque l’entreprise a établi des associations avec plusieurs entrepreneurs locaux. Il est idéal, peu importe le type d’évènements. La location s’effectue à l’heure et tourne autour de 1000 $/h.

Une rencontre animalière au Zoo de Granby

Toujours associé à une image familiale, le Zoo de Granby travaille très fort pour développer son créneau tourisme d’affaires. En tout, 14 salles, dont le pavillon corporatif, construit au coût de 4,4 millions de dollars en novembre 2019, et la salle Kaïla, sont entièrement équipées pour recevoir une multitude de types de rencontres. Ce qui fait toutefois de l’endroit un lieu unique, c’est la possibilité de rencontres animalières. Que ce soit devant la zone des lions, des kangourous ou encore une présentation d’animaux ambassadeurs comme le chameau ou le paresseux Poui-Poui, le zoo ouvre ses coulisses et propose une discussion avec ses biologistes ou techniciens animaliers. À cela s’ajoute la formule BBQ à volonté, l’accès au parc aquatique Amazoo, l’ouverture exclusive en soirée et des activités spéciales. Nouveauté cette année, l’inauguration de la terrasse sur le toit, adjacente à la salle Nairobi, offerte en été. Le Zoo de Granby est ouvert toute l’année pour les évènements, l’organisation offrant un service clés en main et disposant même de sa propre équipe de restauration.

Hélibellule FBO Mirabel pour une envolée hors de l’ordinaire

À l’aéroport Montréal-Mirabel, Hélibellule FBO est une entreprise de services aériens pour une clientèle d’affaires ou de loisirs. Il est possible de louer le lounge d’une capacité de 75 personnes ou la salle de conférence qui peut recevoir jusqu’à 10 personnes. L’entreprise vous accueille pour des rencontres de jour la semaine, soit pour des séances de travail ou pour une activité récompense qui s’allie avec un tour d’hélicoptère. Il est possible de louer l’endroit à l’heure, à la demi-journée ou pour la journée entière. L’endroit vaut le détour, car le lounge donne une vue directe sur les pistes de l’aéroport, tandis que la salle de conférence a un style pour le moins original. Tout son mobilier est inspiré de pièces d’hélicoptère.