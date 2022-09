La pandémie a été dure pour l’industrie du tourisme d’affaires. Mais certains établissements ont profité du temps mort pour se refaire une beauté. C’est le cas du Hilton Québec et du Capitole Hôtel. Coup d’œil sur leur nouvelle offre.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Un hôtel remis à neuf

Après un an de travaux, l’hôtel Hilton Québec a rouvert ses portes en janvier dernier, alors que la pandémie n’avait pas encore dit son dernier mot. Plus de 75 millions de dollars ont été injectés dans les rénovations par le propriétaire canadien InnVest Hotels.

Tout a été refait dans cet établissement du boulevard René-Lévesque : le revêtement extérieur, la fenestration, le grand hall, la salle de bal, les 22 salles de réunions fenestrées, de même que les 569 chambres et suites avec vue.

Pour faciliter l’arrivée des visiteurs, Hilton Québec a opté pour une technologie de clé numérique sur l’application Hilton Honors. Elle permet de s’enregistrer à l’avance, de choisir sa chambre et de déverrouiller sa porte. Le réseau de distribution d’internet sans fil a aussi été rehaussé.

De plus, les aires de restauration ont été rénovées. Le nouveau venu est le CABU boire et manger, avec la cheffe Marie-Chantal Lepage qui propose une cuisine saisonnière locale. L’hôtel a aussi une piscine extérieure sur le toit chauffée à l’année et une salle d’entraînement. Bon à savoir : le Hilton Québec est relié au Centre des congrès de Québec.

Un nouveau pavillon et plusieurs salles pour des évènements

Après 18 mois de travaux, un nouveau pavillon a été ajouté à l’arrière du bâtiment historique du Capitole Hôtel situé rue Saint-Jean, à Québec. Le bâtiment moderne comprend 109 chambres, suites et penthouses sur 9 étages. Une passerelle vitrée a été construite pour relier les deux bâtiments. L’espace des 40 chambres présentes auparavant dans le bâtiment historique a été récupéré afin de créer des salles pour tenir des évènements.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Le Capitole Hôtel compte 109 chambres, suites et penthouses.

Le Confessionnal, une salle de bal sur deux étages, peut aussi être transformé en espace pour accueillir des réunions, des spectacles, des présentations et des banquets. Pour de plus petits évènements, un salon, qui peut se scinder en deux, a également été aménagé pour recevoir des groupes. De plus, quatre petits salons, avec équipement audiovisuel, ont été créés pour faire des réunions et présentations. Bien sûr, il est aussi possible de réserver le Théâtre Capitole pour y tenir son évènement.

Le restaurant italien Il Teatro, qui a d’ailleurs récupéré une partie de l’espace libéré par les anciennes chambres pour prendre de l’expansion sur le deuxième étage, s’occupe du service traiteur pour les évènements. Le complexe hôtelier comprend aussi le restaurant BÔ cuisine d’Asie et le Clubby Bar, ainsi qu’une piscine et un centre de conditionnement physique, avec vue sur la ville.