Les évènements d’entreprises reprennent dans les Laurentides : les hôtels joints par La Presse parlent finalement d’un retour à la normale cette année. Le spectre pandémique étant toutefois toujours dans les esprits, les clients commerciaux ont tendance à réserver à la dernière minute. Tour d’horizon.

Simon Lord Collaboration spéciale

Au Grand Lodge Mont-Tremblant, le volume d’évènements est maintenant revenu approximativement à son niveau prépandémique. « Les gens veulent se voir. Je pense que les évènements hybrides vont se poursuivre pendant un bout, mais sinon, je crois que c’est voué à disparaître », estime Danièle Bouchard, directrice des ventes et du marketing.

Si les clients commerciaux se sont pris d’avance – environ un an – pour réserver leurs partys de Noël, ceux-ci restent cependant plus prudents en ce qui a trait à l’organisation de réunions et d’évènements de plus petite envergure.

Il y a beaucoup de dernière minute. Personne ne veut prévoir trop à l’avance, ne sachant pas trop ce qui pourrait se passer à l’automne, exactement, en termes de mesures sanitaires. Danièle Bouchard, directrice des ventes et du marketing du Grand Lodge Mont-Tremblant

Peu de démarchage

À l’Estérel Resort – manifestement en phase de relance –, le message est le même.

« Les gens se prennent à la dernière minute, mais on a beaucoup de demandes, on se fait bombarder. On n’est pas en mode démarchage. Avec la pandémie, notre volume d’évènements avait chuté de beaucoup plus que de moitié, mais en septembre, on aura retrouvé nos volumes d’affaires normaux », résumait Marie-Claude Racine, directrice des communications et du marketing, à la fin du mois d’août.

L’établissement sera bien placé pour attirer des clients, puisqu’il a profité de la pandémie pour mettre à niveau ses 200 suites, un investissement de 7 millions de dollars, en plus d’avoir agrandi sa cave à vin et refait une beauté à ses salles de conférences.

Si les évènements organisés au cours de l’été étaient généralement des réunions stratégiques en groupes de 10 ou 20 personnes, le portrait devrait être différent à la rentrée. On devrait alors voir un afflux de groupes de 50 à 100 personnes.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marie-Claude Racine, directrice des communications et du marketing, Estérel Resort

C’est que des entreprises veulent en ce moment profiter du retour des évènements en personne pour créer des occasions pour leurs équipes de mieux se connaître, note Marie-Claude Racine.

Les entreprises veulent créer une cohésion, tisser des liens entre leurs employés. Alors il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour des activités de team building [consolidation d’équipe]. Marie-Claude Racine, directrice des communications et du marketing, Estérel Resort

À l’Estérel Resort, les activités demandées vont des soupers aux dégustations ou ateliers de sommellerie dans sa cave à vin en passant par les jeux de type « évasion » ou la pratique de bateau-dragon sur le lac adjacent.

Une région avantagée

La région des Laurentides est d’ailleurs avantagée en ce qui a trait aux activités de consolidation d’équipe, estime Marie-Claude Racine.

« On est tout près de Montréal, mais on a un grand terrain de jeu en nature », dit-elle.

Et comme les hôtels sont généralement loin des grands centres, les équipes restent généralement sur place lors de leur séjour.

« À Montréal, les employés iraient marcher en ville, mais ici, ils restent ensemble sur place, ils socialisent, ils tissent des liens. Et ça, c’est important pour les entreprises. »