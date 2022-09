Les rencontres virtuelles ont duré un temps, mais ses véritables adeptes se font de plus en plus rares, si on en croit les hôteliers des Cantons-de-l’Est et leurs clients qui font un bilan positif de la reprise actuelle.

Julie Roy Collaboration spéciale

Depuis le printemps, le téléphone ne dérougit pas au Château Bromont. « C’est la folie depuis le mois d’avril. Notre historique de calendrier est totalement chamboulé, et on a des rencontres durant des périodes où d’habitude, c’est plus tranquille. Ce qui s’en vient est un mystère », explique Caroline Synnott, directrice des ventes, groupes.

Les 13 salles de réunions sont donc sollicitées comme jamais. Cette vague d’amour fait un bien énorme après des mois difficiles où l’entreprise a tout de même réussi à garder la base de son personnel. « Il y a toujours eu de l’activité, notamment grâce à l’accueil de 15 équipes de tournage. Durant les moments tranquilles, on en a profité pour reconfigurer notre lobby, la salle à manger et refaire notre menu de la terrasse. On a ajouté une nouvelle salle à notre offre en transformant l’espace d’un bistro », affirme Caroline Synnott.

Pour le Château Bromont, le tourisme d’affaires représente entre 50 et 60 % de son chiffre d’affaires.

Les gens nous choisissent parce qu’ils aiment le terrain de jeu qu’on leur offre. Caroline Synnott, directrice des ventes, groupes au Domaine Château-Bromont

« D’ailleurs, on remarque que certains organisateurs sont rouillés. Ils posent plus de questions et rajoutent des demandes. Une chance que notre mot d’ordre est flexibilité. Aussi, avec tout ce qu’on a traversé, nous sommes devenus champions de l’adaptation », précise la directrice.

Se sentir important

Jenny Brideau, relationniste hôtel de l’Association québécoise des professeurs en santé (AQPS), explique que son association a choisi le Château Bromont en raison de son professionnalisme et surtout du respect qu’il leur porte.

On a déjà essayé d’autres hôtels et on avait l’impression que si ce n’était pas nous, ce serait quelqu’un d’autre. Jenny Brideau, relationniste hôtel de l’Association québécoise des professeurs en santé (AQPS)

« Même si on n’amène que 110 personnes, on se sent comme si on était un groupe de 500 congressistes. Pour eux, il n’y a jamais de problème, mais toujours une solution », témoigne-t-elle.

Petite nouveauté très appréciée : une rencontre précongrès avec tous les chefs de département, ce qui permet une révision de tous les détails et des bons de commande. « Ça facilite grandement la logistique », explique-t-elle.

Marc Leclair, coordonnateur de l’Institut transdisciplinaire d’information quantique (INTRIQ), un regroupement de chercheurs, est aussi un fidèle du château. Situé à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, le lieu est devenu pour son association une véritable maison. « Tous les ans, c’est là que l’action se passe. Le Château Bromont est devenu comme l’emblème de nos réunions. » Le coordonnateur a bien senti l’exaspération de ses membres pour les rencontres virtuelles, si bien qu’un nombre important de participants se sont donné rendez-vous lors de leur dernière rencontre printanière. « Plus ça va, plus il y a de monde. »