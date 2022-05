Les énergies renouvelables, de l’hydroélectricité au solaire en passant par la biomasse, sont à l’étude dans les universités. Certains programmes au premier cycle sont plus généraux, alors que d’autres aux cycles supérieurs sont beaucoup plus pointus, par exemple pour des gens qui ont déjà obtenu un baccalauréat en génie. Voici quatre programmes à connaître.

Martine Letarte Collaboration spéciale

Certificat en ressources énergétiques durables

Depuis déjà 12 ans, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre le certificat de premier cycle en ressources énergétiques durables. Il s’adresse aux gens intéressés aux problématiques énergétiques et environnementales, particulièrement aux questions des bâtiments sains et de la maîtrise de l’énergie. Il touche aux bâtiments résidentiels et aux petits bâtiments commerciaux. Le programme vise le développement d’une culture générale et un perfectionnement professionnel dans le domaine de l’énergie, plus spécifiquement, sur les questions des ressources énergétiques renouvelables et du bâtiment sain. Le programme est offert à temps complet et à temps partiel, au campus de Montréal.

Maîtrise professionnelle modulaire en génie énergétique

Polytechnique Montréal propose une maîtrise professionnelle, ou un diplôme d’études supérieures spécialisées, modulaire en génie énergétique, option énergies renouvelables. Il a comme objectif d’approfondir les connaissances technologiques et scientifiques dans le domaine des énergies renouvelables : solaire, éolienne, géothermique, hydraulique, thermoélectrique et de la biomasse. Le programme aborde aussi les questions de stockage d’énergie, d’efficacité énergétique et de véhicule électrique. L’étudiant peut choisir de se spécialiser en technologies et applications des énergies alternatives, en valorisation énergétique de la biomasse et des déchets, ou en réseaux électriques. Pour être admis dans le programme, il faut avoir obtenu un baccalauréat en génie ou dans une discipline pertinente au programme.

Maîtrise en génie des énergies renouvelables et efficacité énergétique

L’École de technologie supérieure (ETS) propose une maîtrise en génie des énergies renouvelables et efficacité énergétique pour acquérir des connaissances scientifiques et techniques sur différentes formes d’énergies renouvelables – éolienne, hydraulique, solaire et géothermique. Le programme permet de développer une vision d’ensemble de la situation énergétique mondiale, de ses impacts géopolitiques et économiques, en plus de se pencher sur les éléments qui font que le Québec et le Canada se distinguent des autres pays en matière énergétique. Pour présenter une demande d’admission au programme, il faut avoir obtenu un baccalauréat en génie, en sciences pures ou en sciences appliquées dans un domaine approprié. La maîtrise est offerte à temps complet et à temps partiel.

Maîtrise en génie mécanique

L’Université de Sherbrooke (UdeS) n’a pas donné un nom lié aux énergies renouvelables à l’un de ses programmes, mais on parle ici de la maîtrise en génie mécanique parce que plusieurs des projets de recherche des étudiants se déroulent à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT). On y trouve le parc solaire de l’UdeS, qui est le plus grand consacré à la recherche appliquée au Canada. Avec plus de 3000 panneaux solaires et une puissance de 1 mégawatt (MW), le parc solaire est aussi accompagné de deux centrales thermiques intelligentes complémentaires. On y teste différentes configurations pour le stockage d’énergie, l’envoi sur le réseau, ainsi que le mode batterie. Des projets de recherche de maîtrise dans d’autres types de génie peuvent aussi se faire au 3IT.