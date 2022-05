Le secteur agroalimentaire est interpellé par le développement d’outils et de pratiques favorisant la protection de l’environnement. Dans le cadre d’un large projet d’investissement, le Groupe Savoura, bien connu pour la culture et la commercialisation de tomates, mettra à l’essai un système d’éclairage intelligent.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Un investissement de 55 millions

Le Groupe Savoura annonçait le mois dernier un projet d’investissement de 55 millions de dollars à ses installations de Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme. L’entreprise construira un complexe de serres qui s’étendra sur neuf hectares. Il s’agit du plus gros chantier mis en place par l’entreprise à ce jour. Les nouvelles infrastructures serviront à la production de tomates en culture traditionnelle, et parmi elles, évidemment, les variétés propres à la marque Savoura. Par ailleurs, ces installations incorporeront les plus récentes avancées technologiques de l’industrie afin de répondre aux normes les plus élevées en matière d’environnement, dont des écrans protecteurs qui visent à réduire au minimum les ondes lumineuses issues de l’éclairage de croissance pour les plants, explique Peggie Clermont, présidente et chef de la direction des affaires. « La pollution lumineuse existe bel et bien, et nous voulons nous donner les moyens de la contrôler », dit-elle.

La solution d’éclairage de Sollum Technologies

Sur le plan environnemental, le projet de Savoura servira aussi de banc d’essai pour une technologie 100 % québécoise, soit l’éclairage intelligent DEL de Sollum Technologies. Cette firme montréalaise offre une solution d’éclairage intelligent 100 % programmable et alimentée par l’intelligence artificielle qui reproduit, perfectionne et module le spectre complet de la lumière naturelle du soleil. Selon Sollum, son système permet aux exploitants de serres d’augmenter leur productivité jusqu’à 40 %, de leur fournir des économies d’énergie de plus de 40 %, tout en augmentant la longévité de la conservation des aliments.

L’innovation

Des neuf hectares mis en production dans le projet de Savoura, un hectare utilisera le système d’éclairage de Sollum. Le producteur maraîcher pourra alors évaluer son efficacité et sa rentabilité comparativement à l’utilisation des lampes traditionnelles. À cela s’ajoutera un bassin de récupération de l’eau. « On vise une agriculture de précision grâce au développement de nouvelles technologies. Pour nous, l’agriculture est un art, et il faut s’efforcer de toujours devenir meilleur en tenant compte des nombreux changements qui ne cessent de se produire tant sur le plan local qu’à l’échelle mondiale », explique Peggie Clermont. « L’environnement est au centre de nos valeurs depuis longtemps, et cela nous pousse à mettre de l’avant les meilleures pratiques d’affaires », ajoute-t-elle.

Préoccupation alimentaire

La recherche de nouvelles technologies chez Savoura s’inscrit dans le cadre des préoccupations de la firme devant l’évolution de la situation alimentaire mondiale. La pandémie, tout comme les récents évènements sur la scène géopolitique, a exacerbé les risques de pénurie alimentaire. Interpellé par la situation, Savoura veut participer à la solution par la croissance de sa production de produits de qualité, explique la présidente. « Et pour y arriver, nous devons sans cesse nous activer dans la recherche des avancées technologiques permettant les processus de production les plus performants tant pour la protection de l’environnement que pour l’atteinte du meilleur rendement », conclut-elle.