Ce n’est pas qu’aux particuliers que l’inflation fait la vie dure. Les entreprises aussi sont touchées et doivent créer les outils pour y faire face. Pour elles, c’est d’abord par l’érosion des marges bénéficiaires que l’inflation menace leur santé financière. Que faire pour contrer ce problème ? Éléments de réponses avec Ghyslain Cadieux, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Quelle est vraiment la source du problème ?

Pour les entreprises, l’inflation a comme effet d’augmenter le coût des intrants nécessaires à sa production. Par exemple, prenez un entrepreneur en construction qui a vendu une maison à prix fixe, et ce, bien avant d’acheter les matériaux qui lui seront nécessaires pour le projet. Victime d’une hausse des prix de ses intrants qu’il ne pourra pas refiler à son client, le projet risque de ne plus être rentable. Et si ce problème se propage à l’ensemble des projets de l’entrepreneur en construction, c’est la santé financière de son entreprise qui pourrait être à risque.

Par où commence la solution ?

D’abord en faisant une juste estimation de son coût de revient. Il est surprenant de constater à quel point bien peu de PME font une bonne analyse de leurs coûts de revient, malgré le fait qu’il s’agit là d’une donnée primordiale dans la fixation des prix de vente. Plusieurs établissent leur tarification selon les prix du marché, sans vérifier pour autant si cela a du sens dans leur propre entreprise. Essentiellement, les entreprises doivent estimer de la façon la plus précise possible la contribution marginale, soit les revenus totaux moins les coûts variables. Lorsqu’elles vendent un produit ou un service, les entreprises doivent à tout le moins couvrir les frais variables. Mais dans le contexte actuel, ils peuvent changer rapidement. Il importe donc pour l’entreprise d’avoir une vision la plus nette possible de ce que sont et seront ses coûts de revient.

Comment peut-on éviter ces variations de prix des intrants ?

Le contexte inflationniste dans lequel nous nous retrouvons s’accompagne aussi de sérieux problèmes d’approvisionnement pour les entreprises. Et ils doivent être solutionnés, car il en va de la capacité de l’entreprise à produire et à livrer son produit au prix convenu. Les entreprises doivent chercher les occasions de signer des contrats d’approvisionnement à plus long terme afin de garantir leurs achats à des prix prévisibles. Pour cela, assurez-vous de soigner vos relations avec vos fournisseurs, car ceux-ci ont le loisir de favoriser les clients qui ont peut-être une solvabilité meilleure que la vôtre, ou encore leur passent des commandes plus faciles à remplir. Établir une relation de confiance avec les fournisseurs est plus nécessaire que jamais.

Faut-il tenter de refiler la hausse des prix à ses clients-consommateurs ?

Avant de refiler la hausse des prix aux consommateurs, il serait judicieux de vous pencher d’abord sur la performance de vos opérations afin d’optimiser vos processus. On note que peu d’entreprises au Québec ont investi dans une transformation numérique. Et c’est malheureux, car pour celles qui ont déployé des efforts pour optimiser leurs processus, la productivité a généralement augmenté de 15 % à 25 %. Ainsi, avec la même force de travail, vous générez davantage de services ou de produits et vous gaspillez moins, donc vous réduisez vos coûts de revient. Vous n’êtes pas responsable de l’inflation, mais vous avez le pouvoir de vous adapter en agissant sur cet aspect de vos activités.