Qu’arriverait-il si on amenait des organisations du secteur créatif et des chercheurs en intelligence artificielle (IA) à travailler ensemble sur des projets innovants ? C’est exactement l’objectif derrière la création cette semaine de la bourse PIXEL-IA.

Martine Letarte Collaboration spéciale

« Le Québec est très connu pour ses entreprises créatives, comme Moment Factory et les 7 Doigts de la main, mais aussi pour son écosystème en IA, alors on souhaite avec cette bourse créer des rencontres entre ces deux mondes qui ne se seraient peut-être pas faites naturellement », explique Frédéric Bove, directeur général de Prompt, le regroupement sectoriel de recherche industrielle du Québec dans le domaine des technologies de l’information, de la communication et du numérique.

Prompt, dont l’objectif est de susciter l’innovation collaborative en amenant à travailler ensemble des entrepreneurs et des chercheurs, a lancé cette bourse de 10 000 $ conçue spécifiquement pour les organisations créatives en s’unissant avec une vingtaine de partenaires du milieu des arts, de l’IA et plusieurs incubateurs. Des musées aux entreprises de création de jeux vidéo et d’effets spéciaux, en passant par les médias et les entreprises du monde de l’art vivant : la définition des organisations créatives est large.

En amenant ces gens à joindre leurs forces et leurs langages différents pour réaliser des projets innovants en intelligence artificielle, nous souhaitons que 1 + 1 = 3 plutôt que 2. Notre ambition, c’est de pousser l’avant-garde encore plus loin. Frédéric Bove, directeur général de Prompt

Une bonification au programme PARTENAR-IA

Pour pouvoir obtenir la bourse PIXEL-IA, l’entreprise créative doit d’abord être soutenue par PARTENAR-IA du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec. Ce programme vise à amener les entreprises québécoises de différents domaines à réaliser des projets d’innovation avec l’intelligence artificielle en travaillant avec d’autres entreprises et des centres de recherche. Prompt s’occupe du programme pour le MEI auprès des entreprises du secteur des nouvelles technologies de l’information et du numérique.

PARTENAR-IA accorde 150 000 $ maximum par entreprise pour réaliser un projet collaboratif innovant en IA d’une valeur totale maximale de 600 000 $. Chaque projet doit réunir un minimum de deux PME ou jeunes pousses québécoises et un maximum de quatre entreprises. Il y a aussi un volet formation à PARTENAR-IA : chaque entreprise partenaire admissible doit avoir prévu l’embauche d’au moins un stagiaire.

Les entreprises ont jusqu’au 15 avril pour déposer leur projet au programme PARTENAR-IA, et les entreprises retenues qui appartiennent au secteur créatif obtiendront en plus la bourse PIXEL-IA.

« Nous voulons ainsi encourager les entreprises créatives à participer au programme, indique Frédéric Bove. C’est la première année que nous offrons la bourse PIXEL-IA, mais nous espérons que ce n’est pas la dernière. »