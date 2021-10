La vie au centre-ville reprend bien tranquillement, mais HEC Montréal va à la rencontre des professionnels qui veulent continuer d’apprendre. Avec ses huit étages achevés, le nouvel édifice construit à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la côte du Beaver Hall prend forme. Si les travaux sont terminés à temps, on y donnera des cours dès la rentrée de l’automne 2022.

Martine Letarte Collaboration spéciale

« La clientèle de notre École des dirigeants et de certains de nos certificats et diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) est en grande croissance et comme nos locaux sur la montagne sont à peu près toujours occupés, il était logique pour nous d’aller s’installer là où on trouve cette clientèle en émergence », explique Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

En plus de l’École des dirigeants, avec toutes ses formations non créditées, les programmes de MBA et l’EMBA, donné en collaboration avec l’Université McGill, y seront offerts. Plusieurs certificats et DESS y déménageront aussi.

« Nous faisons nos choix en fonction de la clientèle visée, précise M. Pasin. Par exemple, les programmes en comptabilité seront offerts au centre-ville parce que c’est là que se trouvent tous les grands bureaux comptables. Mais, un programme en logistique, qui vise des gens qui travaillent dans de grands centres de distribution à Laval et dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pourrait se donner sur la montagne, ou en ligne. »

Un réel besoin

D’ailleurs, alors que la pandémie a prouvé que les études pouvaient se faire à distance, le besoin de construire un nouvel immeuble demeure-t-il aussi pertinent ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une formule d’enseignement hybride est déjà testée à HEC Montréal.

« Tout à fait ! Pour avoir une flexibilité, nos locaux seront conçus pour offrir une formule d’enseignement hybride et nous avons des caméras et des systèmes stéréo appropriés, affirme M. Pasin. Le format en ligne pourrait être choisi pour certaines séances, par exemple, si la matière est plutôt théorique. »

Mais il précise que dans plusieurs cours, les étudiants sont amenés à débattre et que cela fonctionne mieux en classe.

De plus, il souligne qu’il y a encore des avantages à se déplacer sur le campus. « À la maison, nous avons accès au contenu, mais nous ne créons pas de liens avec de nouvelles personnes qui pourraient nous aider à nous insérer dans de nouveaux milieux de travail. Le réseau de HEC Montréal est une force qu’on souhaite continuer d’offrir à notre clientèle, et cela se vit en personne. »

Se rapprocher des milieux de travail

Certains centres de recherche, comme Mosaic, le Pôle créativité et innovation ainsi que le Pôle santé, déménageront aussi dans ce nouvel immeuble du centre-ville.

C’est certain que se rapprocher facilite la création de liens avec les milieux de travail. Le CHUM est tout près du nouvel édifice, la Place des Arts aussi. Et les chercheurs veulent faire de la recherche utile pour les gestionnaires. Federico Pasin, directeur de HEC Montréal

Par exemple, les programmes en management du sport se donneront au centre-ville et la recherche pourra aider à relever de nombreux défis alors que plusieurs scandales de harcèlement et d’agressions sexuelles ont éclaté dans le domaine.

« Comment mieux former les entraîneurs ? Comment mettre des structures en place pour éviter que des situations du genre se reproduisent ? C’est très valorisant pour les chercheurs de travailler sur ce genre d’enjeux et cela vient aussi enrichir le contenu des cours. Autant les étudiants que les professeurs et les organisations bénéficieront de cette plus grande proximité avec les milieux de travail qui favorisera la collaboration. »