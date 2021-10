De nombreux évènements s’adressant aux entrepreneurs et plus précisément aux PME se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

PME Montréal

Vous souhaitez faire croître votre commerce en ligne et exporter en Amérique du Nord ? Montréal est le berceau de nombreuses solutions logistiques clés en main pour vous aider à rejoindre 250 millions de consommateurs nord-américains. PME Montréal propose le 12 octobre une série de conférences où des panélistes exposeront les défis et les avantages à expédier à partir de Montréal pour propulser vos ventes en ligne sur le continent nord-américain.

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal organise le 20 octobre son Colloque PME qui est de retour pour une cinquième édition — en ligne — avec de nombreux intervenants et des outils concrets. Pierre Cléroux, vice-président, recherche, et économiste en chef à la Banque de développement du Canada, ouvrira l’évènement avec une conférence sur la relance et les perspectives économiques. Des ateliers sur de nombreuses thématiques sont également proposés.

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Faire un exposé de vente virtuel pour gagner de nouveaux clients potentiels n’est pas toujours de tout repos. La CCMM propose les 19 et 26 octobre une formation proposant échanges, coaching et conseils d’expert sur l’art de communiquer et de vous vendre. Cet atelier interactif cible les équipes de vente, mais aussi les dirigeants d’entreprise afin de les outiller pour améliorer les résultats de leurs rencontres d’affaires.

Banque de développement du Canada

La Banque de développement du Canada (BDC) organise du 17 au 23 octobre sa 42e semaine de la PME BDC. Près de 10 000 entrepreneurs se rassemblent afin d’apprendre, de réseauter et de souligner les meilleures pratiques en entrepreneuriat. Au cœur des discussions sur la relance, l’innovation, l’inclusion et la durabilité pour maintenir la croissance.

Salon Stratégies PME

La neuvième présentation du salon Stratégies PME se tiendra les 17 et 18 novembre au Palais des congrès de Montréal et accueillera 450 experts qui offriront des conseils aux dirigeants de PME. L’évènement offre également 130 conférences.