La physique quantique à la rescousse

Notre monde étant de plus en plus branché et numérisé, la cybersécurité est plus que jamais un enjeu. Dans la foulée, une équipe de chercheurs de l’INRS, à Varennes, travaille actuellement sur deux projets en communication quantique et en cryptographie quantique. Autrement dit, la sécurité de nos échanges virtuels pourrait bientôt ne plus être basée exclusivement sur les mathématiques, mais plutôt sur la physique. Compte rendu.