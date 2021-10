Les cyberattaques se multiplient depuis quelques années et aucun secteur n’est vraiment épargné. Cette menace grandissante a mis en alerte entreprises, gouvernements et autres organisations qui ont entrepris de mieux protéger leurs données et leurs systèmes informatiques. Du côté des salariés, cela crée des occasions d’emplois très avantageuses. Survol.

Sandra Sirois Collaboration spéciale

Un domaine d’emploi demandé

Depuis 10 ans, les nouvelles technologies font maintenant partie de notre vie, et ce, tout au long de la journée. Et depuis l’arrivée de la pandémie, cette tendance s’est indéniablement intensifiée. Selon le Centre canadien de la cybersécurité (CCC), au pays, le nombre d’emplois en cybersécurité connaît une hausse annuelle de 7 %. Non seulement le secteur d’emploi est demandé, mais il est aussi payant : en 2020, le salaire annuel moyen des professionnels en cybersécurité était de 97 000 $.

Des possibilités d’embauche partout

Qui engage des professionnels en cybersécurité ? Pratiquement tout le monde. En fait, peu importe l’entreprise, l’institution ou l’organisme, lorsqu’il y a utilisation de systèmes informatiques, il est crucial pour les organisations de protéger les renseignements personnels de leurs employés, clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, rappelle le CCC. Certains secteurs engagent davantage de professionnels en cybersécurité, notamment les secteurs bancaire, des communications, des finances, de la santé, des transports, de l’énergie, de la sécurité et gouvernemental. Même pour les jeunes qui rêvent de travailler dans une entreprise de jeux vidéo ou un organisme qui a comme mission de sauver les animaux, il est possible d’y faire carrière en tant que spécialiste en cybersécurité.

Un domaine aux carrières variées

Les carrières liées au secteur de la cybersécurité sont plus diversifiées que l’on imagine. Bien sûr, la plupart des emplois sont très techniques, comme dans les domaines de la protection et de la défense, puis de l’exploitation et de la maintenance des systèmes. Pour les créatifs, le domaine de la conception et du développement peut être très intéressant. Architecte de la sécurité, ingénieur en sécurité, développeur d’applications ou de logiciels sécurisés font partie, entre autres, de la liste d’emplois liés à cette catégorie. Mais il reste toujours possible d’accéder à un poste moins technique, spécialement en gestion et en soutien. Dans cette catégorie d’emplois, on retrouve des postes de conseiller juridique en cybersécurité, d’analyste des politiques, d’agent de la protection de la vie privée et d’analyste des risques.

Des programmes de formation à tous les niveaux

Les offres d’emplois étant très variées dans le domaine de la cybersécurité, pour certains types de postes, il est possible d’obtenir des programmes de formation dès le niveau collégial. Certaines certifications peuvent être obtenues même par autoapprentissage en ligne. En ce qui concerne les études supérieures, il existe aussi une panoplie de certificats universitaires ou de programmes au baccalauréat en lien avec la cybersécurité. Selon le CCC, les diplômés sont, en général, rapidement recrutés par des organisations des secteurs public et privé, en raison de la pénurie de main-d’œuvre.