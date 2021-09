Portfolio

Réunions et congrès

Cantons-de-l’Est : flexibilité, innovation et sécurité

Les établissements contactés dans les environs de Sherbrooke sont unanimes : ils ont fait des pieds et des mains pour être flexibles avec leur clientèle. Ils n’ont qu’un seul désir, revoir le plus rapidement possible la clientèle d’affaires. En attendant, les mots d’ordre sont innovation et sécurité.