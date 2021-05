Portfolio

Marchés boursiers : un secteur intéressant pour investir ?

L’époque est aux énergies renouvelables, et la tendance s’accélère. De là à conclure qu’il s’agit d’un secteur d’investissement sans risque, on pourrait croire qu’il n’y a qu’un pas. Surtout qu’énergies renouvelables et infrastructures sont dans la ligne de mire du président américain, et que les projets d’investissements ne manquent pas. Mais ce ne serait pas si simple, selon quelques experts consultés par La Presse.