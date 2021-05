Portfolio

Aérospatiale

Recherche : le scientifique qui rêve aux étoiles

Réduire la pollution sonore des moteurs d’avion, participer à la conception d’un véhicule d’exploration lunaire, créer des pièces et des matériaux plus durables et plus légers : depuis près de 20 ans, Daniel Therriault, professeur titulaire au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, s’affaire à concevoir l’avenir de l’aérospatiale.