Motiver les troupes à distance : le 5 à 7 virtuel a fait son temps

Les experts sont unanimes : le 5 à 7 virtuel a fait son temps après plus d’un an de télétravail. Pour motiver leurs troupes et créer des interactions sociales, les gestionnaires doivent revoir leurs façons de faire et être de plus en plus innovants. Voici cinq conseils pour mobiliser ses employés à distance après un an de pandémie.