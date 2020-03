Fonds communs

Les investisseurs agissent-ils moins en « troupeau » ?

Les investisseurs ont souvent été reconnus comme un groupe qui se comportait comme un troupeau. Plus une tendance se dessinait, plus la grande majorité des investisseurs y adhérait. Ainsi, plus les actions boursières montaient, par exemple, plus les investisseurs en achetaient. Et vice versa.