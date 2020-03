Le « métier » de gestionnaire intermédiaire est de plus en plus exigeant, dans un environnement de travail hyper-concurrentiel où on vise la performance, la productivité et la loyauté des employés. D’où l’importance de bien accompagner et de valoriser ces employés-cadres qui agissent, en quelque sorte, à la manière d’une courroie de transmission entre les employés sur le terrain et la haute direction. France St-Hilaire, professeure agrégée en gestion des ressources humaines à l’Université de Sherbrooke, livre quelques trucs.

Yvon Laprade, Collaboration spéciale

La Presse

Q: Vous dites que les cadres intermédiaires sont un rouage essentiel, une pierre angulaire, au sein de l’entreprise. En même temps, vous constatez qu’ils sont soumis à un grand stress. Quelle attitude doivent-ils adopter au travail pour tirer le meilleur de leurs employés ?

R: Oui, il est vrai qu’ils sont au cœur de la performance et de la santé [psychologique] des employés qui font partie de leur équipe. Pour faire image, on peut les comparer au capitaine d’un navire. Ils ont de grandes responsabilités, et s’il s’avère que les employés ne sont pas à la hauteur, on les tiendra responsables d’un échec. On dira que c’est de leur faute. On comprendra qu’un bon gestionnaire se doit d’être en mesure d’exercer son leadership. Cela suppose aussi qu’il va devoir prendre des décisions courageuses qui vont plaire à certains et déplaire à d’autres. On s’attendra également à ce qu’il fasse montre d’un comportement exemplaire.

Vous constatez toutefois que bon nombre de gestionnaires n’ont pas été formés pour occuper ce poste de commande, et qu’il peut arriver que certains employés-cadres soient dépassés par les événements, incapables de régler des conflits. Comment reconnaître alors un bon gestionnaire en 2020 ?

Il faut comprendre que, très souvent, les cadres intermédiaires ont été promus [par la haute direction] parce qu’ils avaient des compétences techniques dans leur domaine respectif, que ce soit l’infirmière, l’ingénieur, l’enseignante, le fonctionnaire. On oublie hélas que c’est un tout autre métier que celui de gestionnaire ! C’est toutefois un métier qui s’apprend, à la condition de vouloir développer ses compétences, sa capacité d’écoute, si on veut devenir une ressource crédible pour les employés qui sont sous notre responsabilité.

Vous observez, comme bien d’autres, que les travailleurs qui quittent leur emploi précipitamment le font, en règle générale, en raison de leur mauvaise relation avec leur supérieur immédiat. Doit-on vraiment leur lancer la première pierre ?

[Dans certains milieux], on les dépeint comme des gens peu compétents, peu empathiques, pas assez à l’écoute. Personnellement, je forme des gestionnaires, et ce n’est pas la réalité que je perçois. Les cadres intermédiaires se questionnent, tentent de déployer les meilleures pratiques pour faciliter la communication. Mais puisqu’ils sont souvent débordés, en raison des compressions budgétaires et des rationalisations dans les entreprises, ils se plaignent de manquer de temps et se demandent comment ils vont y arriver. Parfois, même, les conflits qu’ils doivent gérer et les tensions au sein de l’équipe les empêchent de trouver le sommeil.

Vous insistez sur l’importance d’avoir des gestionnaires heureux et en santé [physique et psychologique] au sein des entreprises. Avez-vous un mode d’emploi à leur proposer afin qu’ils puissent s’accomplir sans y laisser leur santé… et leur emploi ?

Tout d’abord, ça prend de la résilience si on veut gérer du personnel et une discipline de vie pour atténuer les effets négatifs de la charge de travail. Ce n’est pas donné à tout le monde d’exercer un tel travail. Il y a des employés à qui on offrirait une hausse de salaire de 10 000 $ par année et qui refuseraient, craignant de se sentir isolés au sein de cette fonction. Mais pour ceux qui y croient, ça peut devenir un défi valorisant. Je dis aux gestionnaires qui veulent devenir meilleurs de ne pas hésiter à suivre des formations spécifiques, de faire appel à des réseaux de gestionnaires, se faire conseiller et ne pas hésiter à cogner à la porte du directeur des ressources humaines, au besoin.