Elle a fait sa renommée dans le secteur de la santé. Mais depuis le début de la pandémie, l’entreprise technologique Macadamian diversifie ses marchés comme jamais auparavant. Elle dessert désormais le commerce de détail et même la production audiovisuelle. En créant la plateforme HealthConnect et les produits QSuite, la PME de Gatineau est passée à la vitesse grand V.

Stéphane Champagne

Collaboration spéciale

HealthConnect est un système de dossiers de santé électroniques fournissant des services aux patients. Basé sur une plateforme nuagique construite par Macadamian, ce système est utilisé par les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les pharmacies. Or, dès le Grand Confinement du printemps, HealthConnect s’est vite transformé en outil d’aide au dépistage et de suivi d’employés. Et ça ne s’arrête pas là.

L’entreprise a marqué des points en mars dernier lorsqu’un hôpital d’Ottawa lui a demandé de mettre prestement en place un questionnaire santé destiné aux employés. Ce questionnaire numérique, offert par le truchement de l’application HealthQ, permet entre autres d’identifier le personnel soignant présentant des symptômes de COVID-19.

« Ils nous ont téléphoné un vendredi après-midi pour nous faire part de leurs besoins. Le lundi suivant, ils commençaient à utiliser notre application », explique Timon LeDain, vice-président Produits.

Actuellement, 40 clients utilisent HealthQ, dont des hôpitaux et des entreprises manufacturières. La plateforme n’a nécessité ni marketing ni publicité. Son succès a été instantané. La magie du « bouche-à-oreille » a fait son œuvre, soutient Timon LeDain.

« Notre succès le plus étonnant, dit-il, c’est avec le CMPA [Association canadienne des producteurs de médias]. Ils ont 500 membres qui comptent des milliers d’employés. C’est beaucoup de volume. On leur a donc construit une plateforme HealthQ dans laquelle ils peuvent gérer eux-mêmes leurs comptes. »

L’innovation est un « impératif stratégique » chez Macadamian, affirme Timon LeDain. « Nous avons investi plus de 2 millions de dollars au cours des trois dernières années dans notre laboratoire d’innovation. Ce groupe a été soutenu par du financement émanant du programme PARI [Programme d’aide à la recherche industrielle]. Il est derrière le développement du PaaS HealthConnect et des produits QSuite. »

Déjà en mode hivernal

La PME travaille par ailleurs au développement d’une solution de gestion des files d’attente virtuelles pour tous les types d’entreprises ou d’organisations. Avec l’arrivée imminente du froid et de la neige, les entreprises pourront facilement gérer les files d’attente extérieures par l’intermédiaire de leur téléphone mobile. Bref, au lieu d’attendre à la queue leu leu devant un magasin, un restaurant, voire une clinique, les clients pourront patienter dans leur voiture, sinon chez eux.

Macadamian compte 150 employés, dont 75 à son siège social de Gatineau. Les autres employés de l’entreprise québécoise sont partagés entre les deux bureaux de développement situés depuis près de 15 ans en Roumanie et en Arménie.

Le chiffre d’affaires de la PME oscille entre 10 et 20 millions. Même si ses revenus trimestriels ont connu une baisse d’environ 15 % au début de la pandémie, l’entreprise techno a connu une croissance de 300 % dans le secteur de la santé ces dernières années.