Chez nous, les jeunes sont très techniques, très manuels, très débrouillards, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont très forts aussi avec les outils technologiques et ils créent des choses. Souvent, on les voit également prendre des outils et les utiliser pour autre chose que ce pour quoi ils ont été conçus. C’est épatant. Il n’y a plus de limites.