L’incertitude liée à la COVID-19 demeure, et pour bien des entreprises, le télétravail sera là pour de bon. Alors au-delà d’éviter la catastrophe, elles devront mettre en place de nouvelles façons de faire pour retrouver la croissance. Les universités québécoises ont rapidement élaboré de courtes formations pour aider les dirigeants et gestionnaires à relever ces défis. En voici quatre.

Université Laval – Formation continue

La croissance dans un contexte de transformation

Les activités de perfectionnement de la Formation continue de l’Université Laval ont toutes été adaptées pour être offertes entièrement à distance, et plusieurs ont été créées afin de répondre à de nouveaux besoins. C’est le cas de la formation « Soutenir la croissance organisationnelle dans un contexte de transformation », qui se déroulera sur trois jours. Elle s’adresse aux dirigeants et gestionnaires des ventes et des ressources humaines. Ils pourront analyser leur situation organisationnelle dans le contexte actuel, préparer une croissance soutenue en utilisant différents outils, puis mesurer l’efficacité des stratégies utilisées. La formation à distance se donnera en temps réel, les 3, 10 et 17 novembre.

Université Concordia – Formation continue

Engager ses employés dans le changement

On disait déjà que le changement était rapide et continuel dans les organisations avant la pandémie, alors imaginez maintenant alors qu’on est face à toute cette incertitude. L’Université Concordia offre une formation de 30 heures pour permettre aux acteurs du monde des communications de concevoir un plan de gestion du changement en utilisant une approche participative. Axée sur la pratique, la formation met au défi les participants d’adopter l’approche agile en matière de gestion du changement et d’utiliser différents styles de leadership pour atteindre leurs objectifs. Le cours se donne en ligne, les mercredis soirs, du 16 septembre au 18 novembre.

McGill – Institut des cadres

Gérer des équipes à distance

Le travail d’équipe a toujours été important pour le succès d’une organisation, mais il a pris un nouveau visage alors que bien des travailleurs sont maintenant à la maison. L’Institut des cadres de McGill propose un séminaire en ligne pour donner les outils aux gestionnaires afin de mieux diriger des équipes à distance pour qu’elles continuent à innover et à assurer la croissance de leur organisation. Il sera notamment question d’engagement, d’innovation, de mécanismes de résolution de conflits, de performance et de rétroaction. Ce séminaire commence le 28 septembre et comprend quatre heures de cours en direct et trois heures d’apprentissage à son rythme.

Université de Sherbrooke

La sécurité en mode infonuagique

Nombre d’entreprises n’étaient pas prêtes à tomber en télétravail en mars et ont encore du travail à faire. Alors que bien des enjeux de sécurité sont sur la table, le Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke propose la formation de six heures « Assurance sécurité fournisseur dans un contexte infonuagique ». Elle présente les risques, différents scénarios de menaces, les processus de contrôle, ainsi que les principes pour évaluer la sécurité des fournisseurs et les clauses à avoir dans son contrat. La formation s’adresse autant aux gestionnaires qu’aux administrateurs de réseaux et se donne les après-midi du 2 et du 9 octobre.

