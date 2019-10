Bien des entrepreneurs rêvent de vendre leurs produits ou services à l’étranger. Entre l’idée d’exporter et la première livraison ou le premier contrat dans un autre pays, il y a un monde de réflexion, de planification et de rencontres ici comme ailleurs. Voici quatre ressources pour alimenter vos réflexions.

LA PRESSE

Une question

La Banque de développement du Canada (BDC) pose une question à la fois simple et très complexe : êtes-vous prêt à affronter le marché mondial ? Un parcours en neuf étapes vous permettra d’éclaircir vos idées.

>>> Consultez le site de la BDC

Sept questions

Pour aller plus loin, la BDC présente sept questions clés auxquelles votre plan d’exportation devrait répondre. Les experts de la BDC estiment que ces questions vous permettront de mieux évaluer les risques et les avantages que comportent les affaires à l’étranger.

>>> Consultez le site de la BDC

Coup de pouce de Québec

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation propose quelques outils et guides pouvant être utiles une fois que votre décision de sauter dans l’arène internationale est prise. Au menu : un modèle d’entente avec un distributeur, des leçons à tirer d’entreprises exportatrices, etc.

>>> Consultez le site d’Économie et Innovation

Quatre conseils

Les marchés étrangers sont une avenue sur laquelle s’engagent bien des entreprises. Une avenue qui peut rapporter gros… à condition de s’être bien préparé. Le blogue de PME MTL offre quatre conseils pour optimiser sa démarche vers l’exportation.

>>> Consultez le blogue de PME MTL