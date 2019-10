PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

De nombreux événements s’adressant aux entrepreneurs et plus précisément aux PME se dérouleront dans les prochaines semaines. Petit survol du calendrier dans le monde des PME.

La Presse

eCommerce-Québec

Le Conseil québécois du commerce de détail organise la sixième présentation de l’événement eCommerce-Québec, qui se tiendra aujourd’hui et demain au Palais des congrès de Montréal. L’événement rassemble plus d’un millier d’intervenants cherchant des occasions d’affaires.

>> Consultez le site de l’eCommerce-Québec

PME MTL

Le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, PME MTL, offre plusieurs formations accessibles aux entrepreneurs privés et d’économie sociale de l’île de Montréal.

>> Consultez le site de PME MTL

Salon RH à Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) présente plusieurs activités, dont le Salon Solutions RH, conçu pour outiller les gestionnaires de tous les horizons. On y présente plus de 20 conférences gratuites et 130 services et expertises en ressources humaines.

>> Consultez le site de la CCIQ

Formations et conférences

Les services aux entreprises ACCLR de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) organisent plusieurs activités pour les entrepreneurs, dont les événements Matinée réseautage PME express et d’autres conférences.

>> Consultez le site d’ACCLR

Semaine de la PME

La 40e présentation de la Semaine de la PME, chapeautée par la Banque de développement du Canada (BDC), se tiendra du 20 au 26 octobre d’un bout à l’autre du pays et offrira des centaines d’activités de perfectionnement et de réseautage entre pairs.

>> Consultez la page de la Semaine de la PME

Entrepreneuriat et immigrants

Le Salon des jeunes entrepreneurs international (SJEI), qui a pour but de promouvoir et de soutenir le développement de l’entrepreneuriat immigrant et multiculturel, tiendra sa sixième édition à la Place Bonaventure, le 26 octobre. Événement gratuit.

>> Consultez le site du SJEI

Salon Stratégies PME

La huitième présentation du Salon Stratégies PME se tiendra au Palais des congrès de Montréal et accueillera 450 experts qui offriront des conseils aux dirigeants de PME. L’événement offre également 130 conférences.

>> Consultez le site de Stratégies PME