Après avoir passé une journée entière en réunion ou à réseauter, pourquoi ne pas sortir un peu ? Dans ce registre, Laval ne manque pas d’activités pour s’aérer l’esprit. Voici quatre suggestions de sorties à faire seul ou en groupe.

Julie Roy

Collaboration spéciale

Une soirée au hockey

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’amphithéâtre de la Place Bell peut accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs et il est réputé pour son ambiance dans les gradins, car tous les matchs ont un thème particulier.

Envie de voir un match de hockey à prix abordable ? Laissez-vous tenter par une sortie à la Place Bell, située à quelques pas de la station de métro Montmorency. C’est là qu’a élu domicile le Rocket de Laval, une équipe professionnelle de la Ligue américaine de hockey affiliée au Canadien de Montréal. Lors de la saison d’octobre à avril, 38 parties se tiennent à domicile. Il est possible pour les partisans de se procurer des billets individuels, des forfaits de groupe, ou de louer une loge pour la soirée.

https://www.rocketlaval.com/

Laser et minigolf fluorescent

PHOTO FOURNIE PAR ZONE 15 Zone 15 est ouvert jusqu’en soirée du mardi au dimanche.

Fous rires garantis au centre de divertissement Zone 15. Cet établissement futuriste offre une panoplie d’activités, dont le jeu de poursuite laser (laser tag) le plus sophistiqué en Amérique du Nord. Ce dernier dispose d’une vingtaine de modes de jeu ainsi que d’un scénario de réalité virtuelle. À cela s’ajoute un terrain de minigolf fluorescent sur deux étages. Ceux qui ont envie d’aller vite, mais de manière sécuritaire, peuvent essayer un simulateur de course VR avec mouvement. Dans un registre plus classique, il est possible d’agrémenter sa visite en jouant à des jeux vidéo, jeux de société et billard. Sur place, Zone 15 offre également un service de bar, un espace lounge ainsi qu’une aire de restauration.

https://centrerecreatifzone15.ca/

Les bières de l’île

PHOTO FOURNIE PAR LES INSULAIRES Les Insulaires est le nouvel endroit tendance à Laval. Parfait pour faire des découvertes gustatives et des rencontres sociales, l’établissement est ouvert tous les jours jusqu’à tard en soirée.

Bonne ambiance, décor digne de Pinterest, menu bistro varié et surtout des bières, c’est ce que vous proposent Les Insulaires Microbrasseurs. Inspirée des biergärten, cette microbrasserie artisanale dispose de 24 lignes de fût, 16 bières brassées sur place, une sélection de vins d’importation privée ainsi que des cocktails. De plus, la scène aménagée à l’intérieur permet aux Insulaires d’organiser des soirées thématiques et des soirées d’humour qui ont lieu chaque premier lundi du mois. Les Lundis d’rire, animés par Richardson Zéphir, permettent de découvrir des artistes de la relève, mais aussi de voir en primeur des numéros d’humoristes de renom qui ne sont jamais annoncés à l’avance.

https://www.lesinsulaires.ca/

Karting et paintball

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D'ACTION 500 Action 500 est un centre de divertissement complet qui dispose de divers forfaits individuels et de groupe.

Ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, Action 500 est l’occasion de combiner sous un même toit karting, paintball, jeu de poursuite laser et jeux d’évasion. Tous y trouveront leur compte avec la piste de karting 100 % asphaltée et les karts les plus puissants au Québec. Les adeptes de paintball peuvent jouer sur deux terrains dans un décor représentant des zones de combat urbain. Pour ceux qui préfèrent le jeu de poursuite laser, l’établissement offre 30 scénarios de missions tactiques avec la nouvelle génération d’équipement disposant d’un marqueur hautement sophistiqué parcourant plus de 300 m. Le centre propose également X-CAPE, des jeux d’évasion avec plusieurs possibilités de scénarios, tels que : éviter une contamination mondiale, explorer un manoir hanté et désamorcer une bombe.

https://action500.com/en/