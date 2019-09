Des microévénements personnalisés aux expériences créatives, sans oublier les congrès d’envergure où s’allient modernité et technologies, on trouve une offre véritablement diversifiée au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les dernières années ont d’ailleurs été fastes en matière d’investissements.

Une expérience au zoo

Envie que vos invités soient accueillis par un chameau de Bactriane, de voir l’envers du décor ou de mêler activités de consolidation d’équipe et rencontre animalière ? Voici les possibilités qu’offre le Zoo sauvage de Saint-Félicien. « Nous sommes flexibles pour offrir une expérience alternative », explique Michael Viens, coordonnateur ventes et marketing au Zoo. Disposant de 8 salles d’une capacité maximale de 450 personnes, le zoo a également fait peau neuve ces dernières années. En plus des nouveaux habitats pour les pensionnaires, l’établissement a construit un restaurant avec une terrasse trois saisons et vue sur la rivière. Les investissements ne sont pas terminés puisqu’on prévoit deux autres phases de développement.

Réunion dans une île

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’AUBERGE L’Auberge des îles est située sur les rives du lac Saint-Jean et au bord de ses magnifiques plages.

Une île, une plage, une terrasse, un lounge transformés en salles de réunion, rien n’est impossible à l’Auberge des îles, située à Saint-Gédéon. « Nous proposons même des forfaits motoneige clés en main et il est possible d’offrir une nuit à un membre de votre équipe dans notre Iglooloft, soit un hébergement sur le lac à la belle étoile, autant l’hiver que l’été », explique Éric Larouche, propriétaire. En plus d’être l’endroit idéal pour les microévénemenents personnalisés, et ce, toute l’année, l’établissement a subi une cure de rajeunissement majeure. Les chambres ont été mises au goût du jour et un lounge a été ajouté. En tout, les améliorations représentent un investissement de 2 millions de dollars.

Salle de jeux pour congressistes

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’HÔTEL À la fine pointe de la technologie, l’Hôtel Chicoutimi mise sur l’amélioration continue. Aujourd’hui, il compte 8 salles de réunion et peut accueillir jusqu’à 350 personnes.

Et si, pendant la pause café d’une réunion, vous pouviez vous dégourdir les jambes en jouant au soccer ou en tuant des zombies ? Bienvenue dans l’avenir à l’Hôtel Chicoutimi, qui dispose d’une salle de jeux avec plancher interactif. À cette tendance techno s’ajoute un volet développement durable et achat local. Du côté des expériences créatives, une réunion sur le bord du fjord et une chambre transformée en pause café insolite font maintenant partie de l’offre. « On peut aisément modifier une chambre pour qu’elle devienne une salle de réunion. Cela nous est même arrivé d’y organiser une pause yoga », explique Annie Tremblay, directrice développement des affaires à l’Hôtel Chicoutimi.

Le Montagnais au goût du jour

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MONTAGNAIS Référence en matière de réunions et de congrès, Le Montagnais, à Chicoutimi, c’est 16 salles de réunion pour une capacité de 2000 personnes et 302 chambres.

Le centre des congrès et hôtel Le Montagnais vient tout juste de terminer des travaux de rénovation qui ont représenté un investissement de 850 000 $. Parmi les nouveautés, un salon d’affaires pour ceux qui souhaitent être au cœur de l’action tout en profitant d’un endroit calme. « Ce sont des espaces partagés avec tout ce qu’il faut pour se brancher. On voit de plus en plus de gens qui veulent travailler dans les aires publiques sans être seuls dans leur chambre », explique Jean-Benoît Gilbert, directeur de l’hôtel. L’aire d’accueil, le hall, le restaurant Le Légendaire ainsi que la grande salle de bal ont tous été remis au goût du jour.