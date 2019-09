Ces temps-ci, les centres de congrès et de réunions à Laval misent beaucoup sur l’expérience immersive et sur les concepts personnalisés.

Ces temps-ci, les centres de congrès et de réunions à Laval misent beaucoup sur l’expérience immersive et sur les concepts personnalisés. Que l’approche soit gastronomique, muséale, communautaire, scénique ou ludique, voici cinq destinations où votre organisation et vous serez les héros.

julie roy

Collaboration spéciale

Création d’ambiances multisens

PHOTO FOURNIE PAR SHERATON LAVAL Le Sheraton Laval et Centre de congrès est situé à 20 minutes de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et à distance de marche du Carrefour Laval.

Le Sheraton Laval et Centre de congrès fait dans le multimédia et le multisens. Son énorme salle pouvant accueillir 2000 personnes en formule cocktail, ou 750 personnes assises, peut être modulée selon les besoins. Un groupe a récemment eu droit à une expérience immersive où trois villes (Paris, New York et Laval) étaient représentées. Au programme : projections géantes, meubles, musique et camion de cuisine de rue. Bref, l’ambiance de chaque ville était recréée à petite échelle afin de favoriser la détente et les échanges. Hôtel quatre étoiles, l’endroit compte 244 chambres, un restaurant de type méditerranéen et plus de 30 000 pi2 d’espaces fonctionnels.

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yulls-sheraton-laval-hotel/

Proximité garantie au Cabaret

PHOTO FOURNIE PAR LE CABARET DE L’AVENIR Le Cabaret de l’Avenir est une salle de spectacle unique gérée de A à Z par des élèves du secondaire inscrits dans un parcours entrepreneurial.

Vous voulez rapprocher vos troupes, au propre comme au figuré ? Le Cabaret de l’Avenir est une avenue à la fois différente et intéressante. Cette salle de spectacle du collège Letendre, gérée exclusivement par des élèves inscrits au parcours entrepreneurial de cette école secondaire privée, peut accueillir jusqu’à 300 personnes. Flexible, confortable et intime, la salle se distingue particulièrement grâce à sa scène centrale où employés, membres de la direction, conférenciers ou artistes peuvent s’exprimer en communion avec leur public. Service de mise en scène et de préparation d’événements. La salle est située à deux pas du métro Montmorency et de la Place Bell.

https://www.cabaretavenir.com/

Jeux géants et nouveau restaurant

PHOTO FOURNIE PAR HOLIDAY INN Le Holiday Inn Laval Montréal est situé en bordure de l’autoroute 15, entre le Cosmodôme et le Carrefour Laval.

Vous permettre de faire d’une pierre deux coups : c’est ce que souhaitent les gens du Holiday Inn Laval Montréal. Par exemple, deux salles adjacentes permettent la tenue d’un événement en deux volets – par exemple, une conférence ou un atelier, suivi d’une activité ludique dans des jeux géants pour adultes (basketball, tic-tac-toe, labyrinthe, etc.). Cet hôtel trois étoiles de 176 chambres peut accueillir des groupes comptant jusqu’à 300 convives. Un nouveau concept de restaurant sera dévoilé à l’automne 2018. L’établissement est voisin immédiat du nouveau centre aquatique de 82 millions dont l’ouverture est prévue pour 2020.

http://www.hilaval.com/fr/

Un château pour tous

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CHÂTEAU ROYAL La plus vaste des salles du Château Royal fait près de 15 000 pi2.

Tout le monde connaît la formule des potlucks, où chaque convive apporte un plat à partager avec les autres. Au Château Royal, on reprend le même concept, sauf que les convives ne cuisinent pas, mais doivent plutôt remplir des tâches spécifiques durant le repas. Ce centre de congrès, situé en pleine zone commerciale près du boulevard Saint-Martin et de la route 117, compte sept grandes salles prêtes à être modulées et trois salons exécutifs, dont une salle de conférence de 24 personnes. L’endroit peut accueillir jusqu’à 1000 personnes en formule banquet (avec orchestre) ou 1600 personnes en formule cocktail.

https://www.lechateauroyal.com/

Projet d’hôtel pour le Palace

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DE CONGRÈS PALACE Le Centre de congrès Palace est situé au centre-ville de Laval, près de l’autoroute 15 et de la station de métro Montmorency.

Avec une capacité d’accueil de 3000 personnes en formule cocktail, le Centre de congrès Palace est la plus grande salle événementielle à Laval. Comme si ce n’était pas assez : un hôtel de 200 places s’y greffera d’ici trois ans. Célébrant ses 30 ans de fondation, l’endroit favorise une approche personnalisée. Confiez-lui le mandat de valoriser votre organisation ou de faire un lancement, et il mettra sur pied un événement multimédia et multisens digne d’une exposition muséale. Aménagement de la salle respecté à la lettre grâce à un plan 2D fourni. Le Centre de congrès Palace est également reconnu pour sa cuisine internationale et son équipe de pâtisserie.

https://www.palacereception.com/index.php/fr/