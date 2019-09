Il est possible de tenir une réunion ou un événement corporatif sur l’eau. Des bateaux-mouches, un navire plus que centenaire, un traversier reconverti et un luxueux catamaran sont autant d’options.

Bateau-Mouche Montréal

Bateau-Mouche Montréal offre la possibilité de tenir une réunion ou un événement corporatif sur l’eau, pour les groupes de 20 à 184 personnes. Location du bateau-mouche en partie ou en totalité, le matin, l’après-midi ou en soirée. On peut travailler à quai ou profiter des croisières de jour ou de soir. En formule tout compris. Croisière gourmande se rendant jusqu’aux îles de Boucherville avec vue spectaculaire de soir sur le pont Jacques-Cartier et le centre-ville de Montréal. Les départs ont lieu au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, près du Centre des sciences. De la mi-mai à la fin octobre.

À bord du Louis Jolliet

PHOTO FOURNIE PAR CROISIÈRES AML Croisières AML offre à la clientèle d’affaires la possibilité de louer l’un des trois (sinon les trois) paliers du Louis Jolliet.

Parmi les plus importantes entreprises de croisières-excursions au Canada, Croisières AML offre à la clientèle d’affaires la possibilité de louer l’un des trois (sinon les trois) paliers du Louis Jolliet. Cet ancien traversier de 1938 aux allures rétros peut recevoir de 30 à 700 passagers. Restaurant gastronomique avec deux cuisines. De nombreuses options offertes pour la tenue de réunions ou d’événements corporatifs. En croisière ou à quai. Équipement audio-vidéo, bar, piste de danse, terrasse extérieure, etc. Accessible de la mi-mai jusqu’au premier week-end de décembre. Départ au quai Chouinard, sur le boulevard Champlain, près de la traverse de Lévis-Québec. AML offre d’autres croisières corporatives ailleurs au Québec.

Sur la rivière Saguenay

PHOTO FOURNIE PAR LES NAVETTES DU FJORD La Marjolaine accueille jusqu’à 200 personnes.

Tenir une réunion sur la rivière Saguenay et visiter son majestueux fjord, c’est possible. Les Navettes maritimes du fjord mettent deux bateaux à la disposition de la clientèle d’affaires, de la mi-juin au début octobre. La Marjolaine (un trois-ponts construit en 1904) accueille jusqu’à 200 personnes. Le Fjord Saguenay II est quant à lui un bateau-mouche de 90 passagers. Pas de cuisine, mais un petit bar. « C’est comme louer une grande salle vide. On l’équipe (mobilier, audio-vidéo, etc.) comme le client la désire », explique une responsable de l’entreprise. Départ de Chicoutimi ou La Baie. Pour accéder au fjord, départ de Sainte-Rose-du-Nord.

Le luxe sur l’eau

PHOTO FOURNIE PAR ESCAPADES MEMPHRÉMAGOG Le catamaran Grand Cru

Offrez-vous une expérience de luxe à bord du Grand Cru, un catamaran haut de gamme de 176 places qui sillonne les eaux du lac Memphrémagog, près de Sherbrooke. Il s’agit en fait d’un restaurant flottant construit il y a 10 ans. On peut le noliser en tout temps de la mi-mai jusqu’au dernier week-end d’octobre. Salon privé de 28 personnes avec écran géant. Choix de croisières d’environ trois heures pour le brunch, le dîner ou le souper. On se rend jusqu’à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac où on fait une courte visite à Georgeville. Départs au quai MacPherson, dans la baie de Magog.