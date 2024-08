La petite entreprise Bromont Campervan a très bien saisi le dilemme des amoureux de la nature qui rêvent de la vanlife, mais qui ont un petit malaise à rouler des kilomètres dans une jolie, mais vieille camionnette qui laisse derrière elle une essence qui n’a rien d’essentiel…

Son développement passe par l’ajout de véhicules électriques pour avoir à terme un parc 100 % zéro émission. Mais avant d’atteindre ce but, une nouvelle succursale devrait voir le jour l’année prochaine, dans la région de Québec – et donc porter le nom de Québec Campervan.

Olivier Marcoux, qui a fondé l’entreprise en 2021, hésite encore entre un emplacement près de l’aéroport Jean-Lesage, puisque les touristes européens sont de bons clients, ou plus près de la nature qui entoure la capitale, vers le parc de la Jacques-Cartier par exemple.

L’entreprise propose la location de petits véhicules récréatifs. Une année seulement après sa création, elle a pris le virage électrique et dans son petit parc d’une quinzaine de véhicules, six sont désormais zéro émission.

La proportion va augmenter, mais pour le moment, avec l’autonomie des petits camions (200 kilomètres), Bromont Campervan veut offrir aussi l’option à essence pour sa clientèle (souvent européenne) qui désire faire le tour de la Gaspésie dans un voyage où les jours sont comptés.

Mais le voyage en camionnette électrique suscite beaucoup de curiosité.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE « Les gens veulent l’essayer pour voir ce que ça donne », confie le fondateur de la PME, Olivier Marcoux, photographié ici en 2022 devant l’un des premiers véhicules (à essence !) de l’entreprise.

Un petit coup d’œil sur le calendrier des réservations le confirme : peu de disponibilités pour les véhicules avant la fin de l’été, surtout pas les week-ends.

« L’engouement est clairement là, dit Olivier Marcoux. C’est pourquoi on évalue l’opportunité de s’installer dans la région de Québec. »

Ce que l’entreprise fait depuis qu’elle loue des petits véhicules récréatifs électriques (des Ford E-Transit), c’est faire la promotion du tourisme de proximité, dans un mode déplacement.

Pour la région de Québec, c’est un marché à prendre.

L’entreprise de location de véhicules ne veut pas se transformer en opérateur touristique, mais doit quand même aiguiller sa clientèle qui pourrait très bien choisir de rayonner depuis le point de départ, et y trouver autant des activités nature que gourmandes – Portneuf est à deux pas !

« On veut vraiment mettre l’accent sur les attraits de la région, appuie Olivier Marcoux. Si un client débarque à Jean-Lesage, il passerait la majeure partie de son temps, si ce n’est pas tout son temps, dans la région de Québec. »

Les gens sont très ouverts à faire moins de distance, dit-il, préférant se poser davantage.

Pour ceux qui préfèrent faire du millage, il reste toujours des véhicules à essence. « Ça n’empêche pas que les véhicules thermiques vont être là jusqu’en 2035, dit Olivier Marcoux. Est-ce qu’ils vont être chez nous ? Je ne sais pas… »

Val-des-Sources veut diversifier ses entreprises

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Vue de l’ancienne mine Jeffrey à partir de l’observatoire du puits minier, à Val-des-Sources

La Ville de Val-des-Sources veut mettre la main sur les actifs de Tergeo – qui sont toujours entre les mains du syndic, l’entreprise (anciennement Alliance Magnésium) ayant définitivement fermé ses portes à la fin de l’année dernière. La municipalité aimerait attirer chez elle de 7 à 10 entreprises sur ces terrains industriels où se trouvent des résidus miniers amiantés. Ces résidus, explique le directeur général adjoint de Val-des-Sources, Stéphane Alain, pourraient devenir des matières premières intéressantes pour de plus petites entreprises – que si les actifs de Tergeo étaient acquis par une seule, très grosse. « Nous avons appris de nos erreurs et nous voulons, par cette acquisition d’un site industriel hautement stratégique pour notre développement, relancer notre économie de manière efficace et diversifiée », a indiqué le maire de la municipalité, Hugues Grimard.

Stéphanie Bérubé, La Presse

Nouvelles fermetures chez Tite Frette

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Tite Frette se spécialise dans la vente de bières et autres grignotines appréciées à l’heure de l’apéro. On y retrouve aussi maintenant les bonbons de Sugar Daddy’s.

De nouvelles boutiques appartenant à l’enseigne québécoise Tite Frette ont mis la clé sous la porte. Au mois de mai, c’est la succursale de Granby qui disparaissait, alors que celle de Limoilou, à Québec, vendait ses dernières bières le week-end dernier. Il reste quand même un peu plus d’une vingtaine de franchises Tite Frette au Québec – il y en avait le double il y a deux ans. Avec les ventes de bières de spécialité qui ralentissent, le groupe a créé un partenariat avec les bonbons Sugar Daddy’s à l’automne 2023 dans l’espoir de diversifier sa clientèle. L’enseigne vient de lancer un nouveau concept, Tite Frette Dépôt, qui permet aux clients qui achètent de plus grandes quantités d’obtenir des rabais.

Stéphanie Bérubé, La Presse