L’innovation

Extraire la nacre et le calcaire des quelque 540 tonnes de déchets de coquilles de mollusques produites chaque année en Gaspésie, afin d’en faire par exemple des bijoux et des produits cosmétiques, décoratifs ou abrasifs.

Qui ?

CaCO⁠ 3 Biotech, c’est le bébé d’une entrepreneure de Gaspé, Marianne Chouinard, qui l’a officiellement enregistré le 28 octobre 2018. Formée à l’Université Laval en arts plastiques, titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique (ENAP) obtenue en 2010, Mme Chouinard a été directrice de production chez le fabricant gaspésien de caméras sous-marines Ocean-Cam de 2021 à 2023.

« J’avais des projets quand j’ai terminé l’université, un besoin d’entrepreneuriat, raconte-t-elle. Avec un bac en arts plastiques et une maîtrise en administration publique, j’ai deux facettes assez spéciales, je suis Mini-Wheats. »

Je voulais que ça puisse créer de l’emploi dans ma région, je suis une personne qui voit du beau dans des choses banales. Des coquillages, on en a sur la plage. C’était la base de mon projet. Marianne Chouinard, fondatrice de CaC0⁠ 3 Biotech

Après des recherches préliminaires en autodidacte, Mme Chouinard contacte quatre centres de recherche pour mettre au point la technologie permettant de valoriser ces coquillages. Elle obtient dès 2021 un coup de pouce de l’incubateur 2 Degrés de Québec et de l’accélérateur Flots de Rimouski.

Le produit

CaCO⁠ 3 , c’est la formule chimique du carbonate de calcium, qui compose notamment les coquilles d’œufs et de mollusques. Le CaCO ⁠3 se cristallise en deux matières, la calcite et l’aragonite. C’est cette dernière qui est le constituant de base de la nacre, la matière noble que Marianne Chouinard veut utiliser dans une foule de produits.

La poudre de nacre pure peut être intégrée aux produits cosmétiques (« En Asie, ils vont mettre ça dans toutes les crèmes de jour ») ou servir à de la joaillerie ou de la décoration. Les coquillages complets peuvent être vendus pour de l’artisanat ou en aquariophilie. Concassées, les coquilles peuvent être utilisées comme agrégat ou comme matière abrasive.

« Je pense qu’il y a 18 marchés potentiels juste pour la poudre de coquillage, précise Mme Chouinard. C’est l’alimentaire, le supplément, le cosmétique, l’artisanat, l’industriel. À un moment donné, il faut cibler. »

Son premier produit, mis en marché en juin dernier, est ce qu’elle appelle des « gemmes marines ». Il s’agit de bijoux taillés dans un matériau à partir des coquilles développé par CaC0⁠ 3 « aussi dur que le marbre », affirme l’entrepreneure.

Les défis

Développer la technologie pour transformer ces déchets de coquillage en matières utilisables a été tout un défi. « Je suis une personne très tenace, je me suis entourée de chimistes, je me suis entourée d’experts. J’utilise beaucoup les ressources, les centres de recherche, les OBNL du Québec qui sont là pour aider les start-up. »

Par la suite, il a fallu « trouver la case » pour le financement, explique Marianne Chouinard.

« Mon domaine n’est pas l’alimentaire, mais ce sont des rejets de l’industrie alimentaire. Ce sont des minéraux, mais qui ne sont pas terrestres. L’aquaculture, ça ne me concerne pas. Je n’ai pas de case présentement parce que c’est trop innovant. »

C’est la raison pour laquelle elle a choisi un créneau bien défini et relativement facile à présenter, les gemmes marines.

« Je voulais aller vers la revalorisation des coproduits, vers le cosmétique, d’être vraiment un fournisseur de poudre, de coquillage. Si j’avais pu le faire, je l’aurais fait probablement d’emblée. Sauf qu’à un moment donné, il faut aussi montrer aux gens où on s’en va. »

L’avenir

Pour convaincre des investisseurs et des entrepreneurs québécois de l’intérêt de cette valorisation, Marianne Chouinard doit faire un travail d’éducation.

On n’a jamais travaillé avec nos coquillages au Québec, on ne sait pas quoi faire avec. Marianne Chouinard, fondatrice de CaC0⁠ 3 Biotech

« En France, en Europe, ils sont déjà avancés, ça fait longtemps qu’ils font ça. Ils travaillent avec leurs coquillages au lieu de les rejeter puis de les enfouir. »

La campagne de financement lancée en juin dernier sur la Ruche, avec un objectif de 50 000 $, vise à permettre l’achat d’équipements pour lancer une production à plus grande échelle.

« On voit plus loin, parce qu’on veut valoriser en Gaspésie nos coproduits, explique Mme Chouinard. Il y a de la carapace de crustacé, il y a de la peau de poisson, il y a des arêtes. J’aimerais qu’en Gaspésie, on soit reconnu comme un pôle de revalorisation. »