Passer de 40 à 350 points de vente en quelques mois seulement, c’est le défi que s’apprête à relever Sarah Herscheid. Ses collants résistants aux déchirures se retrouveront sur les étalages des magasins Simons à partir de septembre, et plusieurs autres partenariats sont à venir.

« Notre objectif, c’est que ça devienne la norme d’acheter un collant qui dure. Souvent, on a l’habitude d’acheter des collants de mauvaise qualité, qui ne durent que le temps de quelques usages », affirme la fondatrice de Signé Sarah.

Celle-ci a lancé son entreprise en 2021, après des années de travail dans le domaine de l’hôtellerie, de l’événementiel et de la restauration, période durant laquelle elle se décrit comme une « consommatrice frustrée » de collants qui se désagrègent rapidement.

Après avoir réussi à trouver des tissus « qui passaient le test » et conçu ses collants, Sarah Herscheid s’est d’abord mise à les vendre en ligne uniquement. Au début de 2024, ils ont commencé à être distribués dans des boutiques indépendantes à Montréal, sur la Rive-Sud et à Sherbrooke.

L’arrivée des produits dans 10 magasins Simons marquera un jalon dans la croissance de l’entreprise. Et ce n’est que le début, car plusieurs autres grands partenariats s’apprêtent à être finalisés, assure-t-elle.

Les collants sont actuellement fabriqués en Europe, un processus que la fondatrice aimerait rapatrier au Québec éventuellement. Ils sont emballés à Richelieu, sur la Rive-Sud, dans l’entrepôt où vient juste d’emménager l’entreprise, qui ne compte pour le moment que sur deux employés et un réseau de collaborateurs externes.

L’équipe devrait s’agrandir au cours des prochains mois, pour entreprendre la tâche de conquérir le marché canadien. L’objectif est d’amorcer l’expansion vers les États-Unis à la fin de l’année 2025.

Rivaliser avec la compétition

Pour rivaliser avec la féroce compétition dans ce marché, la marque a d’abord misé sur le bouche-à-oreille et le développement d’une clientèle soucieuse de faire des achats durables.

Autre point qui lui permet de se démarquer, les collants Signé Sarah se vendent 35 $ la paire, un prix moins élevé que ce que proposent d’autres marques populaires de collants résistants. « Notre principal compétiteur peut vendre une paire de collants jusqu’à 135 $. Ce n’est pas un prix que je paierais. Rendre des produits de qualité accessibles et abordables, c’est dans mes valeurs et c’est important pour moi », souligne l’entrepreneure.

Les collants Signé Sarah se veulent aussi inclusifs, et sont offerts dans un éventail de tailles allant de « petit » à « 4XL ». De nouvelles teintes sont en train d’être développées pour que le style nude ou « nu » puisse convenir à davantage de peaux.

WorkJam reçoit du financement pour croître à l’international

PHOTO KIYOSHI OTA, ARCHIVES BLOOMBERG WorkJam propose une application qui se veut un lieu de travail numérique et qui combine la communication, la gestion des tâches, les outils de planification ou encore l’apprentissage sur une seule plateforme.

L’entreprise montréalaise WorkJam a reçu un investissement de 20 millions d’Exportation et développement Canada pour étendre ses activités internationales. WorkJam propose une application qui se veut un lieu de travail numérique et qui combine la communication, la gestion des tâches, les outils de planification ou encore l’apprentissage sur une seule plateforme. « Avec l’évolution de la dynamique du travail dans le monde, en particulier au Royaume-Uni et sur les marchés européens, de nombreuses entreprises de ces régions cherchent à équiper leurs employés horaires d’outils numériques qui garantissent la conformité tout en stimulant la productivité, la rétention et la satisfaction globale sur le lieu de travail », a déclaré Steven Kramer, PDG de WorkJam, en marge de l’annonce du financement.

MAS va à la rencontre du public montréalais

PHOTO FOURNIE PAR MAS MONTRÉAL Les vêtements de la PME montréalaise MAS, généralement vendus en ligne, seront accessibles en boutique tout le long du mois d’août.

L’entreprise montréalaise de confection de vêtements MAS aura pignon sur rue tout le long du mois d’août, en occupant un local éphémère de la rue Wellington, à Verdun. Plusieurs PME de vente au détail se succèdent dans l’espace VerdunLuv, mis sur pied par la société de développement commercial du coin. L’objectif est de permettre à ces détaillants, qui ont souvent une forte présence en ligne, d’aller à la rencontre du public en louant un local clés en main pour une trentaine de jours, ce qui limite les risques financiers. Les vêtements de MAS, généralement monochromes, se distinguent par leur coupe épurée et souvent ample.

La Brûlerie de l’Atlantique se dote d’un torréfacteur automatisé

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La Brûlerie de l’Atlantique se dotera bientôt d’un torréfacteur automatisé qui permet la production de commandes numériques.

La Brûlerie de l’Atlantique, un microtorréfacteur établi à Matane, se dotera bientôt d’un torréfacteur automatisé qui permet la production de commandes numériques grâce à un prêt de 66 000 $ de Développement économique Canada. « En plus de contribuer à doubler notre capacité de production, ce nouvel équipement sera plus écoénergétique et nous permettra de réduire notre empreinte environnementale durant tout notre processus de fabrication », a affirmé le président de l’entreprise, Mario Fournier. La Brûlerie de l’Atlantique, qui se spécialise dans le café certifié biologique et équitable, a pour principaux clients des boulangeries ainsi que des épiceries et boutiques spécialisées. Ses produits sont distribués dans plusieurs points de vente de l’est du Québec, mais aussi à Montréal.

50 tonnes

C’est la quantité de fruits et légumes détournés des sites d’enfouissement chaque semaine par LOOP Mission. L’entreprise montréalaise a fait le pari il y a maintenant huit ans de mettre à profit des denrées qui auraient été rejetées en raison de défauts esthétiques ou d’une durée de vie insuffisante pour passer à travers le cycle de distribution. Ses jus pressés à froid, sodas, limonades et autres boissons ont trouvé leur public, et LOOP poursuit sa croissance.