Les inventions « créées dans un garage » qui secouent ensuite une industrie piquent toujours la curiosité. L’entreprise de Québec Jay Photonics, portée par un couple de passionnés, ne fait pas exception. Jerome Lapointe et Helene-Sarah Becotte, tous deux titulaires d’un doctorat (respectivement en physique et en mathématiques), font part de leurs ambitions.

Le produit

Le produit d’attrait de l’entreprise, c’est une technologie inventée par Jerome Lapointe, qui travaille comme chercheur au Centre d’optique, photonique et lasers de l’Université Laval. Celle-ci permet de voir à travers le silicium, une matière opaque.

Pour comprendre en quoi c’est utile, il faut savoir que les puces de silicium sont omniprésentes dans les appareils électroniques, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs et même les voitures.

« En gros, il y a des petits dessins inscrits dessus, qui s’appellent des circuits, et qui servent à transmettre de l’information. Quand on a une seule couche de puces, on peut facilement voir les circuits avec un microscope. Mais quand on empile plusieurs couches, c’est plus tannant », résume Helene-Sarah Becotte, cofondatrice de l’entreprise, qui possède aussi une firme de consultation en affaires.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les cofondateurs de Jay Photonics, Helene-Sarah Becotte et Jerome Lapointe

Il y a un besoin d’observer ces différentes couches, que ce soit en recherche et développement, en assurance qualité et même lors de la production (mieux vaut remarquer un pépin dans les couches de puces au début du processus plutôt qu’à la fin).

C’est d’ailleurs une frustration à l’égard des outils existants qui a mené à la création du produit.

Dans un de ses projets de recherche, Jerome devait pouvoir voir à travers plusieurs épaisseurs de silicium. Mais même avec des équipements très chers, qui coûtent plus de 138 000 $, il ne pouvait pas voir ce dont il avait besoin. Il s’est donc mis en mode solution dans notre garage. Helene-Sarah Becotte, cofondatrice de Jay Photonics

Jay Photonics a commencé par vendre sa technologie dans un petit microscope de table automatique. Deux produits se sont récemment ajoutés à l’offre : la fabrication d’un microscope sur mesure en fonction des besoins du client, ainsi que l’intégration de sa technologie sur un microscope existant pour un client.

L’entreprise

Jay Photonics, dont le nom a été enregistré en 2022, compte pour le moment sur ses deux fondateurs comme uniques employés.

L’entreprise est incubée chez Quantino, à Québec, ce qui permet l’accès à des locaux, mais surtout à du coaching d’affaires et à un réseau de contacts. « Beaucoup de subventions en recherche et développement sont accessibles seulement quand l’entreprise est accompagnée par un organisme », remarque Helene-Sarah Becotte.

C’était notamment le cas d’une aide qu’ils ont obtenue pour financer une bonne partie du processus de dépôt de demande de brevet. Celui-ci a été achevé en juin, et il faut habituellement prévoir de 12 à 18 mois pour le brevet final.

L’avenir

Les premiers clients de Jay Photonics ont été des centres de recherche et des entreprises qui font de la recherche et développement.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La technologie développée par Jay Photonics peut aussi être intégrée à des microscopes existants.

Les deux entrepreneurs souhaitent lier leur technologie à un système automatisé, qui permettrait l’usage de celle-ci sur des chaînes de production, ce qui permettrait d’élargir leur base de clients.

Le contexte est particulièrement intéressant pour Jay Photonics, alors que beaucoup d’investissements ont été faits récemment au Canada et aux États-Unis pour améliorer l’autonomie dans ce secteur.

Il n’y a qu’à penser à l’usine d’IBM, à Bromont, qui a reçu au printemps dernier une contribution de 100 millions des gouvernements fédéral et provincial pour son expansion.

Lors de l’annonce, le premier ministre Justin Trudeau avait notamment expliqué cette contribution par la nécessité de « renforcer les chaînes d’approvisionnement des semi-conducteurs au pays […] dans un monde de plus en plus incertain ».

Helene-Sarah Becotte ne cache pas que cette conjoncture pourrait être particulièrement profitable pour Jay Photonics.

« Il y en a aussi beaucoup aux États-Unis, des usines qui seront construites bientôt, des employés qui devront se faire former… on voit des opportunités autant pour la formation, avec notre microscope manuel, que pour les usines, avec une version automatisée. On est vraiment dans un moment malade en ce moment », résume-t-elle.