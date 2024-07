Pour souligner le 10e anniversaire de sa collection Atelier 78, Doyle Optométristes y ajoute un premier modèle conçu et fabriqué entièrement au Québec. L’achat de lunettes locales devient ainsi accessible au grand public.

« Au Québec, la fabrication de montures, c’est souvent de très petites productions. On voulait voir si on était capables de produire une série ici, avec un volume de production semblable à celui qu’on aurait si on les avait fait fabriquer en Italie, par exemple », explique Patrick Doyle, opticien et président de l’entreprise.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le président de l’entreprise, Patrick Doyle, dans l’une des 25 succursales de Doyle Optométristes. Derrière lui, on aperçoit des modèles d’Atelier 78, qui est devenue la marque la plus vendue de l’enseigne au fil des ans.

La plupart des lunettes vendues au Québec sont fabriquées en Asie ou en Europe. Le nouveau modèle de Doyle, nommé Mile End, a été fabriqué par Atelier Ora, une lunetterie de quartier montréalaise ouverte depuis 2018.

Sa propriétaire et fondatrice, Catherine Pelletier Lauzon, travaille dans le domaine de l’optique depuis ses 19 ans. La production de produits éthiques et plus écoresponsables est au cœur de la mission de son atelier, et elle estime que ce partenariat permettra aux lunettes produites chez Ora de sortir de la niche montréalaise.

« J’ai une petite lunetterie de quartier et c’est ça, mon ambition, mais Doyle a plusieurs succursales au Québec. Le but, c’est que graduellement, de plus en plus de gens puissent avoir le bonheur de porter des lunettes faites au Québec. On ne fait pas ça pour une élite », dit-elle.

PHOTO JEAN-SÉBASTIEN DÉNOMMÉ, FOURNIE PAR DOYLE OPTOMÉTRISTES La collaboration entre Catherine Pelletier Lauzon, propriétaire et fondatrice d’Atelier Ora, et Patrick Doyle, président de Doyle Optométristes, a mené à la commercialisation du modèle Mile End.

Doyle est une lunetterie indépendante qui compte 25 boutiques à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières.

Des lunettes durables

Les lunettes classiques d’Atelier 78 se vendent 175 $ la paire, et il s’agit d’ailleurs de la gamme la plus populaire chez Doyle – les chiffres de vente y sont meilleurs que ceux des grandes marques comme Ray-Ban ou Oakley.

Celles faites au Québec ont des coûts de production plus élevés, surtout en raison de la main-d’œuvre. Elles se vendent donc 395 $, un prix considéré comme « juste » par Patrick Doyle.

« Dans l’ensemble des marques que l’on vend, 395 $, ça se situe à peu près aux deux tiers sur l’échelle de prix. On tenait à garder ça sous la barre psychologique des 400 $. On ne parle pas de montures à 800 $ ou 1000 $ », dit-il.

Et il n’était pas question de lésiner sur la qualité pour pouvoir les vendre moins cher.

« Des lunettes confortables, on les met durant des années, on les réutilise… tout le volet durable prend sa logique là-dedans. Oui, la production peut être faite au Québec et non dans une usine d’Asie avec un transport en avion, mais si on avait coupé les coins ronds pour qu’elles coûtent peut-être 50 $ de moins et qu’elles se désajustaient après quelques mois d’exposition au soleil et à la chaleur, ça ne serait pas durable. La question, c’est : est-ce un produit de fast fashion, ou un produit que tu gardes ? »

Patrick Doyle assure que le lancement de cette paire de lunettes n’est pas un coup publicitaire, et que l’objectif est de développer cette nouvelle gamme. Il voit plusieurs avantages à avoir une production au Québec.

« Produire une monture [à l’international], entre le moment où tu commences ton dessin et le moment où tu l’as dans les mains, si tu es chanceux et que tout va bien, ça prend six mois », souligne-t-il.

La production locale amène plus d’efficacité et permet d’être aligné sur les besoins.

Par exemple, si les lunettes se vendent mieux que prévu, une nouvelle commande pourrait être livrée en quelques semaines seulement. Et les modèles peuvent être conçus avec des variantes pour visages plus étroits, très fréquents au Québec.

Appalaches Nature achetée par Bernard et Fils

L’entreprise de transformation de produits de l’érable Appalaches Nature a été achetée par Industries Bernard et Fils. Cette acquisition, qui inclut notamment une usine de transformation et d’embouteillage ultramoderne de 100 000 pieds carrés à Thetford Mines, permettra de répondre à la demande croissante de la clientèle, et facilitera l’expansion en Europe et à l’international, selon un communiqué publié par Bernard.

Quatre nouveaux HOM Mini Chalets

Quatre petits chalets viendront s’ajouter à l’offre de l’entreprise touristique HOM Mini Chalets, grâce à un prêt de 250 000 $ de Développement économique Canada. La PME établie en Outaouais compte déjà, sur un terrain de 105 acres, huit chalets sur pieux, avec vue et accès au lac McGregor. Les nouvelles installations comprendront spas, saunas, douches hammam et douches froides.

Les produits de la Distillerie du St. Laurent sont là pour de bon

PHOTO FOURNIE PAR LA DISTILLERIE ARSENAL Les spiritueux de la Distillerie du St. Laurent font partie des classiques prisés des Québécois.

Les produits de la Distillerie du St. Laurent continueront de se retrouver sur les tablettes. La marque vient d’être achetée par la Distillerie Arsenal, avec la volonté de « conserver ce fleuron québécois entre les mains de gens d’ici ». L’entreprise de Rimouski est connue comme une pionnière de la distillation au Québec. Les produits distinctifs et les recettes seront conservés, assure Arsenal.

Le chiffre

1,6 million

C’est la somme qu’a réussi à amasser Workstaff lors d’un tour de financement. Cette entreprise montréalaise fournit des outils de recrutement et de gestion des effectifs pour les entreprises qui ont recours à du personnel temporaire et flexible, comme l’hôtellerie et la restauration. Une partie de l’argent provient de contributions du gouvernement du Québec.