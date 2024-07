Lorsqu’ils ont repris la ferme familiale de Saint-Jean-sur-Richelieu, Junior et Marie-Pier Gélineau avaient envie de faire différent : ils voulaient valoriser le soya qu’ils cultivaient. Ça leur a trotté dans la tête jusqu’à ce qu’une idée leur vienne, cachée derrière trois lettres encore intrigantes pour bien des consommateurs : PVT.

L’innovation

Elle est au cœur du projet : comment faire un produit innovant lorsque l’on travaille avec une culture qui se trouve partout dans les champs, le soya ? Or, il y a un paradoxe, expliquent en entrevue Marie-Pier Gélineau et Cloé Helmond, deux des copropriétaires des Brutes : on cultive beaucoup de soya ici, mais on mange beaucoup de soya importé. Ça les titillait.

« On regardait ce qui était disponible sur le marché pour les protéines végétales et on voyait des produits importés du Brésil ou d’ailleurs », précise Cloé Helmond.

Qui ?

Ils sont quatre brutes dans cette aventure : Marie-Pier Gélineau et son amoureux, Maxime Lizotte ; Junior Gélineau et son amoureuse, Cloé Helmond. Ils ont décidé du projet ensemble – dans le stationnement de la ferme, une journée froide d’hiver – et se partagent désormais les tâches, selon leurs intérêts et leurs forces.

L’une de leurs forces communes : bien s’entourer pour couvrir les domaines que personne ne connaît, comme la commercialisation.

L’entreprise s’est notamment dotée d’un courtier. C’est ce qui fait que leurs produits se retrouvent déjà dans certaines épiceries des trois grandes enseignes québécoises et seront disponibles dans l’ensemble des Métro du Québec dans quelques semaines.

Dès le départ, ils ont lancé trois sachets de protéines végétales texturées (PVT) pour avoir un impact visuel sur les tablettes, plutôt que de se retrouver avec un seul produit perdu au milieu de la section végane-bio-naturelle du supermarché.

Leurs sachets sont aussi colorés et attirent l’attention.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Il y a trois produits Les Brutes : de la protéine végétale nature, une assaisonnée à la mexicaine et l’autre à la grecque.

« On voulait que ça devienne une alternative facile, rapide, dit Cloé. On a de jeunes enfants et on était tannées d’utiliser de la viande hachée, de devoir la dégeler à 17 h, quand les enfants ont faim. On s’est créé une solution. »

Les défis

L’un des plus importants défis, lance sans hésiter Cloé Helmond, est de faire reconnaître un produit dont le nom sonne davantage comme un véhicule récréatif : il s’agit de la matière sèche du soya, que l’on doit réhydrater en le cuisinant et qui plaît par sa texture un peu viandeuse.

« On est une famille de carnivores », précise Cloé, qui a travaillé sur la texture de la protéine, pour la rendre agréable.

Mais la production n’a pas été simple. Il y a eu cette difficulté de dégraisser le soya pour en faire une farine, sans utiliser de procédé chimique – ce qui était hors de question, insistent les entrepreneurs. D’ailleurs, leur technique de pressage ne permet toujours pas un dégraissage complet. Les Brutes achètent donc de la farine de soya pour compléter leur mixture. C’est ce qui fait que leurs produits sont « préparés au Québec » plutôt que « faits au Québec », même si 60 % du soya provient directement de leur champ.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au départ, c’est l’huile de soya qui est un produit recherché en alimentation. En utilisant la partie sèche, on vient valoriser un produit résiduel. « C’est vraiment de l’économie circulaire », précise Cloé Helmond, l’une des quatre personnes derrière Les Brutes.

Un autre défi a été surmonté : se faire prendre au sérieux. « On s’est fait revirer de bord souvent », confie Cloé. Cette fronde les a inspirés pour leur nom d’entreprise. Ça et le fait qu’il n’y a pratiquement que du soya dans leurs produits.

« On a cru en nous et on a trouvé des gens qui croyaient en nous », dit Marie-Pier Gélineau.

L’avenir

À peine quelques mois après le début de la commercialisation de leurs trois premiers produits, déjà, il y en a deux nouveaux en préparation : des bacons de soya en morceaux et des lanières de PVT.