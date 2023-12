Une simple panne peut paralyser un hôpital, un réseau électrique ou un système de transport. Et bouleverser la vie de beaucoup de monde. Hexacode a conçu un outil performant pour assurer la maintenance et prolonger la vie des infrastructures critiques dont nous sommes de plus en plus dépendants.

L’idée

Jean-Pierre Girard, un ingénieur électrique, avait passé 22 ans chez Siemens quand il a fait le saut. Il est devenu travailleur autonome, à 54 ans, consultant en gestion d’actifs pour des clients publics et privés. En 2015, avec Mathieu Giguère, un ingénieur en informatique qui était passé par Eriksson, il a peaufiné son grand œuvre : un outil qui permet d’évaluer en temps réel la santé des actifs, de suivre leur évolution, les probabilités de défaillance et les interventions nécessaires pour prévenir un bris ou une panne.

Tout ça du bout des doigts, sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette, à la milliseconde près.

« Hexacode est née dans un hôpital », dit le cofondateur en rigolant. C’est en effet lors de la construction du Centre universitaire de santé McGill que son outil a été utilisé et testé pour la première fois. Le nouvel hôpital, une infrastructure assez sophistiquée merci, a été le tremplin qu’il fallait à Hexacode pour faire ses preuves.

Le produit

Hexacode Solutions a conçu une plateforme logicielle qui permet de reproduire numériquement dans ses moindres détails un réseau ou une infrastructure complexe. C’est ce qu’on appelle un jumeau numérique. Ce jumeau numérique affiche en temps réel toutes les composantes du réseau ou de l’infrastructure, et leur état de santé. Il enregistre aussi toutes les interventions faites sur le réseau et peut prévenir celles qui deviendront nécessaires, avec un code de couleur qui en détermine l’urgence.

Il n’y a pratiquement aucune limite au nombre d’actifs et de composantes qui peuvent être répertoriés et suivis par l’outil développé par Hexacode. Au Centre universitaire de santé McGill, où la technologie a été utilisée pour la première fois, le jumeau numérique tient compte de l’emplacement des prises électriques et de la composition et de la couleur des murs autant que des systèmes critiques nécessaires au bon fonctionnement d’un hôpital moderne.

C’est un outil puissant et très performant d’aide à la décision pour les gestionnaires, mais aussi un moyen de prolonger la vie des infrastructures de plus en plus coûteuses à construire et à entretenir, assure Jean-Pierre Girard.

Les réseaux de transport, les réseaux électriques et les réseaux de télécommunications peuvent bénéficier du nouvel outil, comme les hôpitaux, les centres de données ou les complexes industriels.

L’avenir

Hexacode Solutions a vu le jour officiellement en 2013 et, après 10 années de travail, elle est maintenant prête à franchir le pas de la commercialisation. Ses fondateurs estiment qu’ils arrivent au bon moment. Les infrastructures sont vieillissantes, leur capacité doit être augmentée et la main-d’œuvre qualifiée se raréfie. « C’est la tempête parfaite », résume Jean-Pierre Girard.

Les cinq actionnaires ont été appuyés jusqu’à maintenant par l’incubateur Inno-Centre, la BDC et le Centre d’excellence en efficacité énergétique. Ils sont maintenant prêts à ouvrir les portes de l’entreprise à du nouveau capital, mais aussi à de nouveaux partenaires qui pourraient enrichir leur modèle, comme les firmes de génie-conseil et les centres de recherche.