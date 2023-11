Les boissons énergétiques comme le Gatorade sont remplies de sucres et viennent dans des bouteilles en plastique. Ö Hydration a développé une solution de rechange sans sucre et écologique.

Le produit

Créer une préparation hydratante composée avec des produits naturels pour les sportifs ou pour tous ceux qui cherchent une solution de rechange à l’eau, vendue dans un sachet recyclable pour limiter l’empreinte écologique. Voilà le défi que s’était lancé Cassandra Pichette, fondatrice de l’entreprise Ö Hydration. Avec une poudre – qu’il suffit de mélanger à l’eau – présente sur les tablettes de nombreux supermarchés, moins d’un an après son lancement, la femme d’affaires, qui se destinait à une carrière en droit, mais qui a finalement penché pour l’entrepreneuriat, peut dire mission accomplie.

L’entreprise

Ö Hydration est née pendant la pandémie. Au supermarché, Mme Pichette s’est attardée dans le rayon des boissons hydratantes pour sportifs, où elle a été frappée par la quantité astronomique de bouteilles de plastique contenant un produit beaucoup trop sucré à son goût. Or, ces boissons à haute teneur en sucre sont consommées par tous, notamment par les enfants, après un entraînement de soccer, donne-t-elle en exemple.

Je voyais que plusieurs produits contenaient 36 grammes de sucre, soit l’équivalent de 9 cuillères à thé de sucre. Si des gens venaient chez moi et que je leur offrais un verre d’eau contenant 9 cuillères à thé de sucre, probablement qu’ils ne voudraient pas le boire. Cassandra Pichette, fondatrice d’Ö Hydration

La jeune trentenaire a donc décidé de contre-attaquer en créant une version québécoise et écologique du fameux Gatorade. Même si, de son propre aveu, elle n’avait alors aucune connaissance dans le domaine alimentaire, elle s’est entourée d’une équipe et a travaillé dans un centre de recherche à Québec, où elle habite. C’est là qu’elle a créé – après deux ans de recherche et développement – ses produits sans sucre, composés de poudre de fruits qui colore naturellement la solution. Électrolytes, minéraux et vitamines se retrouvent dans chaque sachet, assure Cassandra Pichette.

Quelques mois avant que les produits ne se retrouvent sur les tablettes, Sylvain Toutant, qui a déjà dirigé la SAQ, DavidsTea et Green Mountain Coffee Roasters Canada, s’est joint à l’aventure en devenant actionnaire dans l’entreprise. Il agit également à titre de président du conseil d’administration.

Lancée en avril, cette poudre est maintenant offerte dans tous les supermarchés Avril et dans quelques magasins IGA. Chaque sachet contient l’équivalent de 25 portions, éliminant du coup l’utilisation de 25 bouteilles de plastique de 500 ml, souligne fièrement Mme Pichette. Celle-ci a calculé que chaque portion revient à environ 59 cents.

Actuellement, Ö Hydration fait affaire avec des sous-traitants qui produisent la fameuse solution dans une usine de Bromont ainsi qu’en Ontario. À l’interne, l’entreprise dont le siège social est à Québec compte sur une petite équipe de trois employés.

L’avenir

D’ici la prochaine année, Cassandra Pichette prévoit que ses produits seront offerts dans toutes les enseignes de supermarchés et de pharmacies du Québec.

Elle souhaiterait aussi s’associer avec de grands acteurs du monde des boissons sportives afin de pouvoir conquérir d’autres marchés à l’extérieur de la province.